Serie D girone A. L’ambizioso Varese ospita la Cairese per salire ancora

Oggi alle 15.00 torna in campo il Girone A di Serie D con la quarta giornata di campionato. Riflettori puntati su Varese e Club Milano, protagoniste di avvii di stagione molto diversi. I primi ospitano la Cairese con l’obiettivo di dare continuità a un cammino fin qui convincente. I biancorossi hanno raccolto 7 punti nelle prime tre uscite, subendo appena un gol e dimostrando compattezza, maturità e una buona identità di gioco. Le vittorie in trasferta sui campi ostici di Imperia e Sestri Levante hanno consolidato le ambizioni di una squadra costruita per restare stabilmente nella parte alta della classifica. Il ko nel derby di Coppa Italia Serie D contro la Varesina, a fine agosto, non ha lasciato strascichi: il gruppo ha reagito con carattere, confermando di avere le carte in regola per sognare in grande.

Situazione opposta per il Club Milano, chiamato a dare risposte nel difficile confronto esterno contro il Saluzzo, a quota 6 in classifica. I biancorossi, dopo la tranquilla stagione dell’anno scorso, faticano a ingranare: un solo punto conquistato, due gare consecutive senza segnare e un gioco che non decolla. Per ritrovare entusiasmo e incisività sotto porta, servirà il miglior Rankovic, trascinatore nella passata stagione e fermo fin qui a quota una sola rete.

Il programma: Asti-Valenzana; Biellese-Chisola; Celle Varazze-Vado; Derthona-Ligorna; Imperia-Sestri Levante; Novaromentin-Lavagnese; Saluzzo-Club Milano; Sanremese-Gozzano; Varese-Cairese

Matteo Baconcini