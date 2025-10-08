Serie D girone A. Varese, il primo ko non ridimensiona l’ambizioso progetto

E’arrivata inattesa e clamorosa. Ma, dopo la prima sconfitta stagionale contro la Biellese al Franco Ossola, il Varese non ha alcuna voglia di fare di una goccia un mare. In primo luogo perché, in un campionato che ha mandato in archivio solo sei giornate, un incidente di percorso ci può stare. E po, se la squadra si guarda indietro, la messa è sinora risultata abbondante. E il terzo posto con 13 punti a tre lunghezze dal Vado e una sola dal Chisola autorizza a coltivare sogni di salto di categoria. Certo, la qualità messa in mostra con i piemontesi non è stato la fotocopia di quella evidenziata nei turni precedenti. Ma il tempo per rialzare la testa c’è, Ciceri ha ammesso che l’energia messa in mostra contro la Biellese si sia rivelata a più basso voltaggio ma sa comunque di avere a disposizione un gruppo che ha dimostrato di saper marciare. L’ingrediente da non far mancare è quello della continuità. Vi è ora un esame di maturità che bussa alla porta domenica 12 quando i biancorossi andranno a fare visita a un Ligorna animato dalla stessa loro ambizione. Un termometro efficace per misurare la temperatura di ciò che questa squadra potrà fare da grande. Il calcio che conta, da queste parti, manca dalla stagione 2014-2015 quando la squadra navigava in serie B. Riuscire a dare la scalata alla Lega Pro è pertanto la stella polare da cui vuole continuare a farsi orientare per rinverdire i fasti del passato. Cristiano Comelli