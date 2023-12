Serie D girone B. Arconatese show. Tris al Caravaggio

Capolista era e capolista resta. L’Arconatese strapazza per 3-0 a domicilio il Caravaggio e si tiene stretto il primato con trentotto punti. Alberton, Ronzoni e un penalty trasformato dall’ex Casatese Quaggio hanno colorato di gloria la giornata dei blu-oro. Al secondo posto ecco spuntare, a cinque lunghezze dalla squadra di Giovanni Livieri, la Varesina di Marco Spilli che ha messo a sedere il fanalino di coda Ponte San Pietro al Legler con un rocambolesco 5-4. Vitale, Manicone, una doppietta di Orellana Cruz e Polenghi hanno fatto la gioia dei rossoblù. Brusaporto a valanga sul campo amico con una vittoria per 4-0 contro la Clivense. Ritrova la vittoria la Casatese, 3-1 sul terreno del Club Milano. Il Legnano continua a non decollare scivolando per 0-1 al Mari contro i bergamaschi del Villa Valle e accumulando la quarta sconfitta consecutiva. Bottino magro per le due brianzole. La Folgore Caratese subisce contro la Pro Palazzolo (0-2) il secondo stop di fila, la Tritium pareggia per 1-1 sul campo del Desenzano. La Virtus Ciserano Bergamo passeggia sul terreno del Crema prevalendo per 3-1, la Castellanzese perde di misura al Garilli contro il Piacenza (0-1). Pareggio a reti bianche per la Real Calepina sul campo del Caldiero Terme terzo.Cristiano Comelli