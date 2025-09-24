Serie D girone B. Doppia trasferta per Folgore Caratese e Milan Futuro

La quarta giornata del Girone B di Serie D va in scena quasi interamente oggi e gli occhi sono puntati soprattutto su Folgore Caratese e Milan Futuro, le due squadre che comandano il campionato. I brianzoli, primi a punteggio pieno, fanno visita (ore 15) all’abbordabile Vogherese, protagonista invece di un avvio di annata senza vittorie. Anche l’U23 rossonera, seconda con 7 punti e reduce dall’entusiasmante successo in rimonta sul Chievo, è impegnata in trasferta: alle 16 gli uomini di Massimo Oddo sfidano la Casatese Merate. I lecchesi, dopo l’ottima passata stagione, hanno cominciato quella nuova a rilento (2 punti in 3 gare) e per il Milan dunque può essere una nuova occasione per fare punti e accumulare morale. Per il resto l’Oltrepò punta a rimanere ai piani alti della graduatoria nel match esterno contro la fragile Castellanzese, l’Ac Leon cerca la prima vittoria stagionale ai danni dell’ostico Caldiero Terme, mentre si prospetta grande equilibrio tra Pavia-Breno e Varesina-Real Calepina. Dopo il discusso rinvio del match di sabato scorso e le conseguenti liti a colpi di comunicati tornano in campo anche Villa Valle (contro il Sondrio) e Brusaporto (c’è lo Scanzorosciate). Infine la Virtus Ciserano Bergamo domani (ore 15) affronta fuori casa il Chievo Verona.

Il programma: Vogherese-Folgore Caratese; Casatese Merate-Milan Futuro; Castellanzese-Oltrepò; Chievo- V. Ciserano; Leon-Caldiero Terme; Pavia-Breno; Scanzorosciate-Brusaporto; Varesina-Real Calepina; Villa Valle-Nuova Sondrio

Alessandro Stella