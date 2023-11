Serie D girone B. Il Brusaporto tenta il colpaccio a Piacenza

Nell’odierno programma della quindicesima giornata del girone B di serie D merita un occhio di riguardo il duello tra Piacenza e Brusaporto. I bergamaschi sono chiamati a dare tutto in casa degli emiliani per dimostrare di poter rimanere nella scia dell’Arconatese capolista. Obiettivo simile per la Pro Palazzolo, che deve conquistare con la Casatese una vittoria che profumerebbe di sogni di gloria. Spunti importanti giungono anche dalla parte bassa della classifica, dove Ponte S. Pietro, Real Calepina e Villa Valle, opposte rispettivamente a Castellanzese, Legnano e Crema, sono alla ricerca del successo necessario per sperare di abbandonare i bassifondi della classifica. Pomeriggio molto delicato anche per il Desenzano, alla ricerca della vittoria con la Folgore Caratese. Caravaggio e Virtus Ciserano completano il quadro del girone B col proposito di raccogliere i tre punti in palio con Clivense e Club Milano. Nel girone C, invece, la rincorsa alla salvezza di Breno e Castegnato passa attraverso il confronto con Luparense e Virtus Bolzano. Luca Marinoni