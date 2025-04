Serie D Girone B: Ospitaletto sfida Club Milano per la promozione

OSPITALETTO (Brescia)Tutto ancora apertissimo a tre giornate dal termine nel Girone B di Serie D, con il 36° turno in programma oggi alle 15 pronto a regalare emozioni, colpi di scena e, forse, i primi verdetti concreti di una stagione lunga, intensa e combattutissima. Il match di cartello è senza dubbio quello della capolista Ospitaletto, che dopo tre vittorie di fila si prepara a ospitare il Club Milano. La formazione milanese, ancora non certa della salvezza, ha alternato buone prestazioni a passaggi a vuoto, ma rimane un avversario imprevedibile. Per gli orange di Quaresmini, invece, è il primo vero match point promozione: con una vittoria e risultati favorevoli dagli altri campi, la Serie C potrebbe diventare più di un’ipotesi.

A seguire con interesse saranno soprattutto Varesina e Casatese, protagoniste dello scontro diretto più atteso del fine settimana: in palio, oltre al terzo posto, ci sono le ultime chance di mettere pressione alla capolista. Impegno teoricamente più agevole per il Pro Palazzolo, secondo in classifica, che farà visita a un Fanfulla in piena crisi. I cremonesi, invischiati da mesi nella lotta per non retrocedere, dovranno dare fondo a ogni energia per arginare Paloschi e compagni, determinati a restare in scia dell’Ospitaletto. Gare da non fallire anche per Folgore Caratese e Desenzano, che tra le mura amiche affronteranno rispettivamente Ciliverghe e Vigasio. Entrambe le avversarie si giocano la permanenza diretta in categoria e venderanno cara la pelle. La Nuova Sondrio è invece chiamata a invertire la rotta dopo due battute d’arresto: lo scontro diretto sul campo del Breno, distante appena tre punti, è un crocevia fondamentale per tenere lontana la zona calda. Occhi puntati anche su Sangiuliano City-Arconatese: i neroverdi cercano l’aggancio alla salvezza, mentre gli oroblu si aggrappano agli ultimi appelli. Completano il quadro Magenta-Chievo, Sant’Angelo-Castellanzese e Pro Sesto-Crema, tutte decisive nella lotta per evitare l’Eccellenza.