Serie D girone B. Pavia, ora è crisi nera. Arriva Raso come ds. Oltrepò, ecco Cera

Tempo di novità dirigenziali in casa Pavia e Oltrepo’, impegnate nel girone B. Il Pavia di patron Nucera dopo la separazione con il direttore sportivo Ivan Zampaglione, ha ingaggiato come nuovo responsabile dell’area tecnica Nicola Raso, ex dirigente proprio dell’Oltrepo’, uno degli artefici della vittoria del torneo di Eccellenza di due anni fa e della salvezza ottenuta lo scorso anno in D dalla squadra bronese con una delle rose più giovani d’Italia.

Il bravo dirigente avrà il non facile compito di risollevare il sodalizio di via Alzaia che sta vivendo un’inizio di stagione da incubo dopo la santuosa campagna acquisti estiva. Tre punti in sei giornate, troppo pochi per una squadra costruita per stare al vertice e che nelle prossime partite dovrà cambiare passo per uscire dalla pericolosa zona play out. Non sono da escludere novità di mercato, subito dopo la partita di stasera al “Fortunati“ valida per i trentaduesimi di finale di coppa Italia contro il Sant’Angelo.

Novità di rilievo anche in casa Oltrepo’ dove e’ stato ufficializzato il nuovo ds Vito Cera al posto proprio di Raso. Una figura di spessore quella scelta da patron Fabrizio Catenacci che porta esperienza e competenza a una società seria che anche in questa stagione sta facendo bene con mister Pablo Granoche subentrato a Maurizio Parolini a fine agosto. Il curriculum di Cera parla chiaro: Sangiuliano City, Fanfulla, Legnano, Tritium e Sant’Angelo.

Raffaele Sisti