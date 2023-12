Serie D girone c. Breno senza gol, Atletico Castegnato rimontato . Le due bresciane restano invischiate in zona playout

La quindicesima e terzultima giornata di andata del girone C della Serie D, il turno degli scontri diretti, non ha consentito a Breno ed Atletico Castegnato di compiere il desiderato passo in avanti verso la salvezza. Le due squadre bresciane rimangono infatti in zona playout, costrette ad un inseguimento che resta assai impegnativo. La trasferta in casa di una rivale diretta come il Monte Prodeco ha offerto un punto ai camuni di Bersi. Un risultato che può essere considerato positivo, visto che muove la classifica anche se mantiene i granata a -6 dalla salvezza, dove rimangono i trevigiani insieme a Luparense e Adriese. Se la strada del Breno resta in salita, non vanno molto meglio le cose per i franciacortini di Guerra, capaci di passare in vantaggio con un gol di Rusconi a Montecchio Maggiore, ma costretti a subire prima dell’intervallo la rimonta dei vicentini, che imprigionano i nerazzurri a quattro lunghezze dalla salvezza. Spunti che spingono le due bresciane ad indirizzare subito la loro attenzione verso sabato 16, quando dovranno fare i conti con un nuovo impegno di grande importanza. Un incontro che rivestirà ancora i crismi della sfida diretta per il Breno, che ospiterà il Montecchio Maggiore. Si trova invece a dover scalare un’autentica montagna la compagine di Guerra, che sarà di scena in casa di un Treviso che vuole continuare ad inseguire la capolista Clodiense.

Luca Marinoni