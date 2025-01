Serie "D» - Girone "D». Tau cala la cinquina. Travolto il San Marino

San Marino 0 Tau ALTOPASCIO 5

SAN MARINO (4-3-3): Innocenti; Pericolini (23’ st Mezzasoma), Biguzzi, Pasa, Di Lauro (5’ st Miglietta); Muro (1’ st Toure), Haruna, Arcopinto; Manneh, Di Francesco (5’ st Sollaku), Passewe (40’ st Gennari). (A disp.: Lattisi, Yakubiv, Astolfi, Lomolino). All.: Biagioni.

TAU ALTOPASCIO (3-4-1-2): Cabella; Bruzzo, Bernardini (31’ st Bartelloni), Negro; Sichi (36’ st Belluomini), Bruzzo, Rinaldini (28’ st Manetti), Ivani; Bongiorni (19’ st Atzeni); Andolfi, Motti (15’ st Arcani). (A disp.: Azioni; Lombardo, Bagnoli, Grossi). All.: Venturi.

Arbitro: Saccà di Messina.

Reti: 28’ pt e 42’ pt Motti; 5’ st e 32’ st Andolfi; 27’ st Atzeni.

Note: ammoniti Muro, Bongiorni, Di Lauro.

BUDRIO - Un rullo compressore. Il Tau cala la "manita" ai danni di un San Marino apparso davvero poca cosa, sia sul piano tecnico che su quello della tenuta. Prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista, invece, per gli amaranto. Assoluti protagonisti i goleador Motti e Andolfi.

Ritmi subito intensi allo "Zucchini", con il Tau che spinge alla ricerca del gol e il San Marino a pungere in ripartenza. Al 19’ Manneh apre per Di Francesco che serve Passewe: tiro a lato. Al 25’ Bongiorni grazia Innocenti. Non dello stesso avviso Motti che, 3’ dopo, sfrutta una sponda per siglare il vantaggio e crea le premesse della goleada.

Sotto di un gol, la squadra di casa ha perso tutte le certezze, ad eccezione di un’occasione in cui il San Marino ha sfiorato il pareggio con un tiro a giro di Passewe che è terminato di poco fuori. La squadra di Biagioni ci ha comunque provato, ma il Tau ha mostrato la sua forza, raddoppiando a fine tempo sempre con Motti.

Nella ripresa il Tau, che ha impressionato per continuità e tenuta fisica, ha trovato subito il gol di testa con Andolfi, mentre Cabella, al 62’, si esalta sul tentativo di Arcopinto. Il Tau dilaga in contropiede: al 72’ Atzeni controlla e, dal limite dell’area, infila Innocenti. Nel finale è Andolfi a firmare la personale doppietta e a scrivere una pagina nerissima per il San Marino.