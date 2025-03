Serie "D» - Girone "D». Tau sconfitto di misura. Lentigione bestia nera

LENTIGIONE

1

TAU ALTOPASCIO

0

LENTIGIONE (3-5-2): Gasperini (50’ Pagani); Capiluppi, Lombardi, Gobbo (48’ Maggioli); Cavacchioli, Pari, Battistello, Nappo, Alessandrini (44’ Bonetti); Nanni; Pastore (40’ Babbi). (A disp.: De Marco, Sabba, Grammatica, Manco, Mordini). All.: Cassani.

TAU ALTOPASCIO (3-4-1-2): Cabella, Biagioni (52’ Lucchesi), Belluomini (64’ Carcani), Zanon; Sichi (86’ Grossi), Bartelloni (57’ Manetti), Bernardini, Atzeni, Bongiorni (93’ Bagnoli); Motti, Andolfi. (A disp.: Azioni, Pierallini, Tofanelli, Nesti). All.: Venturi.

Arbitro: Palmisano di Saronno (assistenti: Citarda e Tinelli).

Rete: 11’ st Lombardi.

Note: angoli 7 a 5; ammoniti: Nappo, Belluomini, Motti; rec.: 0, 9’; spett.: 250 circa.

BRESCELLO - Quest’anno con il Lentigione non va: dopo la sconfitta all’andata, arriva anche quella nel ritorno per il Tau, decimato per varie assenze tra infortuni e squalifiche. Al 5’ ci prova Bernardini, Gobbo mette in angolo; al 12’ Nappo impegna Cabella su punizione. Poi il Lentigione prende campo e si fa pericoloso due volte con Nanni. Al 39’ ancora Nanni, in progressione verso la porta, riesce a liberarsi e, con un rimpallo, serve Pastore che, a botta sicura, calcia sopra la traversa.

Nella ripresa il Tau parte forte: dopo solamente 18 secondi Motti si presenta davanti a Gasperini, il suo tiro viene parato dal portiere lentigionese; la ribattuta di Atzeni è salvata sulla linea dalla coppia difensiva Lombardi-Gobbo. Al 4’ sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi: uno-due in area tra Motti e Andolfi, ma la coppia d’attacco non riesce a calciare bene, fermata ancora dal reparto difensivo lentigionese. Il vantaggio del Lentigione arriva all’11’: calcio d’angolo di Nanni dalla destra, con traiettoria molto tesa: si avventa il difensore Lombardi e, di testa, mette in rete. La risposta di Motti arriva al 25’: accelerata del numero nove che serve la sfera in centro area; Gobbo libera, ma Carcani è reattivo a ribattere verso la porta: Gasperini, da terra, si rialza e sventa, salvando il risultato. Al 45’ amaranto ancora pericolosi: Gasperini sventa un calcio d’angolo e Lombardi ferma il controcross, spedendo la sfera fuori.

Claudio Lavaggi