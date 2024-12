Serie "D» - Girone "D». Tau, mercato invernale . Attacco: ipotesi Rinaldini

Dopo i vari Romairone, Scalzi, Riccobono, è Damiano Rinaldini il nome accostato al Tau Altopascio nelle ultime ore. Classe 1995, pistoiese, attaccante, ha giocato anche con la Pianese e con il Crema e, in questa stagione, ha cominciato con il Cynthialbalonga (l’ex Cynthia Genzano che anni fa che ha militato anche in "C"), formazione di serie "D". Per Rinaldini 12 presenze e un gol.

Il mercato invernale, appena iniziato per la quarta serie, lo ha riportato al Grosseto che, però, pare non troppo intenzionato a tenerlo. Per il momento è solo una suggestiva ipotesi, visto che il giocatore ha esperienza e, per la categoria, rappresenterebbe un lusso. Bisognerà, poi, verificare se ci saranno cessioni.

M. S.