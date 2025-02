Serie "D» - Girone "D». Ottimo Tau, ma va ko. Pari sfiorato alla fine

FORLI’ 1 TAU ALTOPASCIO 0

FORLI’ (3-4-3): Martelli; Mandrelli, Sbardella, Drudi (1’ st Saporetti), Graziani; Campagna (30’ st Rossi), Menarini, Gaiola; Macrì (39’ st Lilli), Petrelli (23’ st trombetta), Farinelli (41’ st lombardi). (A disp.: Colombo, Eleonori, Valentini, Falasca). All.: Miramari.

TAU ALTOPASCIO (4-4-2): Cabella; Ivani, Biagioni (33’ st Negro), Meucci, Zanon (2’ st Sichi); Andolfi (25’ st Carcani), Rinaldini, Bernardini, Manetti (10’ st Bongiorni); Motti, Bongiorni (18’ st Grossi). (A disp.: Pierallini, Belluomini, Atzeni, Bartelloni). All.: Venturi.

Arbitro: Menozzi di Treviso.

Reti: 12’ pt Petrelli.

Note: angoli 7-4; ammoniti: Gaiola, Graziani, Menarini, Motti, Meucci; rec.: 2’, 6’; spett.: 850 circa.

FORLI’ - Un ottimo Tau ha lasciato, però, l’intera posta sul campo del Forlì. La squadra di Venturi è stata battuta al termine di un match di alto livello, tra due squadre che, sino al 96’, si son date battaglia a viso aperto. Tra gli amaranto migliori in campo l’inesauribile Rinaldini, imprendibile e propositivo e l’esperto Meucci, regista impeccabile della retroguardia.

Il match inizia, di fatto, con la rete, di testa, di Motti (5’), annullata per un precedente fallo segnalato dall’assistente. Dopo 10’ il Forlì ha preso in mano le redini. E, al 12’, è passato con Petrelli che, di testa, ha battuto Cabella, sfruttando il cross di Campagna dalla sinistra. Altri 10’ e Graziani, decentrato a destra, ha sfiorato il raddoppio per questione di centimetri. Il secondo tempo è iniziato con il tiro al volo di Menarini (49’) sul fondo e, poco dopo, con l’ottima uscita di Cabelli a chiudere Petrelli. Al 55’ Forlì in avanti con Menarini che ha concluso sul portiere toscano. Al 58’, a seguito di un corner, Tau in avanti con il tentativo di Ivani, dal limite, che non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Dopo (71’) l’occasione fallita da Gaiola, al 79’, nel corso di un’animata mischia in piena area biancorossa, il Tau è andato vicinissimo al pareggio, prima Carcani e, poi, con Motta: neutralizzate entrambe le conclusioni ravvicinate dall’estremo difensore Martelli. A nulla, poi, è valso il forcing finale.

Franco Pardolesi