Serie "D» - Girone "D». Tau vuol tornare alla vittoria interna con il Cittadella. Venturi: "La matricola modenese è molto insidiosa»

Espugnare la fortezza. Anche se si gioca ad Altopascio, allo stadio comunale, alle 14.30 di oggi, il Cittadella Vis Modena (da non confondere con la squadra della provincia di Padova che milita in serie "B"), è possibile che la formazione emiliana tenda a giocare chiusa e ripartire in contropiede. Una piccola ma ben strutturata società, nata in una parrocchia di Modena nei pressi della città fortificata, con la roccaforte che fece costruire Francesco I nel XVII secolo.

A livello calcistico un ottimo campionato per i biancoblu, settimo posto, a meno 8 dal quinto, l’ultimo disponibile per i play-off, ma anche +8 sul sest’ultimo, la fascia dei play-out. A logica verrebbe da dire che non avrà stimoli particolari. Ma non sarà così. Quattro successi nelle ultime cinque gare, compreso quello ottenuto a tavolino 3-0 contro lo Zenith Prato che aveva schierato un atleta che non avrebbe dovuto giocare. Quindi tre punti in più ottenuti dopo il ricorso. Quinto miglior attacco per Mora (8 gialli e 2 rossi sinora collezionati, uno dei giocatori più sanzionati dal giudice sportivo) e compagni.

Sarà anche il duello tra i primi due della classifica dei marcatori: Motti per gli amaranto, arrivato a quota 16 e Guidone per gli emiliani, con 11 reti. Cittadella che ha ottenuto 5 successi esterni. Tau che, invece, in casa, non ha mai pareggiato: 10 vittorie e due ko. Meucci e compagni vogliono ritornare al successo interno, anche se, ormai, Forlì e Ravenna sono imprendibili, anche se ci sono ancora scontri diretti (Forlì-Ravenna che deciderà la prima posizione e Tau-Ravenna).

Venturi presenta così l’impegno dei suoi. "Dobbiamo continuare a lavorare – afferma – e pensare per ogni singola partita. E’ stato un febbraio difficile per gli infortuni, bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo, fare di necessità virtù, il gruppo risponde nonostante le difficoltà. Il Cittadella era accreditata alla vigilia del campionato, malgrado sia una matricola. La composizione della “rosa” lo conferma: hanno giocatori che hanno fatto categorie importanti, davanti atleti di assoluto valore, come Guidone, Formato, Sala. Possono essere pericolosi. Servirà una prova maiuscola".

Sempre lontani dal recupero Lombardo e Negro.

Massimo Stefanini