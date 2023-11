Serie d, GIRONE D. Fanfulla, il ko con l’Imolese non cambia i piani. Albertini: "Vittoria regalata dopo una buona prova»

La sconfitta di misura subita alla Dossenina con l’Imolese non piega il Fanfulla. Il calcio è fatto di episodi e il solo tiro subito ha coinciso con la marcatura vittoriosa della formazione ospite nello scontro di alta classifica del girone D in Serie D. Il Guerriero ha creato tanto ed è uscito dal campo a mani vuote: "Difficile commentare una partita del genere, ma proprio dopo un risultato negativo come questo - spiega mister Omar Albertini - dobbiamo essere forti. Abbiamo fatto la prestazione e voglio dire che i ragazzi hanno dato il massimo. Dovevamo portare a casa il risultato: abbiamo regalato la vittoria, ma i ragazzi vanno sostenuti e meritano l’applauso di tutti i tifosi e soprattutto il mio. Purtroppo nell’ultimo turno non abbiamo ottenuto nulla, ma dobbiamo continuare a lavorare bene. In un campionato momenti come questi possono capitare. Dobbiamo fare tesoro di queste esperienze".

A Riozzo il Sangiuliano City ha dovuto cedere il passo al Prato e mister Andrea Ciceri commenta: "Siamo stati troppo sterili, nonostante la gran mole di gioco fatta. Il rammarico peggiore però è sul gol subito, perché da calcio piazzato non possiamo concedere con quella facilità l’inserimento di un giocatore avversario". Il Sant’Angelo si tiene stretti i 3 punti ottenuti con il Certaldo. Francesco Gobbi, a segno anche domenica, dice: "È una vittoria che cercavamo e volevamo: siamo stati bravi a portare a casa i 3 punti".Luca Di Falco