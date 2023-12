Serie d girone D. Il Sangiuliano torna a sorridere col guizzo di Girgi. Ciceri: "Dobbiamo dar seguito a questa vittoria»

Tra Fanfulla e Sangiuliano City è stato derby vero con gli ospiti che hanno prevalso di misura tra le polemiche per la rete vittoriosa di Girgi in zona Cesarini. Ad avviso dei padroni di casa la sfera non ha varcato interamente la linea di porta a cinque minuti dalla conclusione dell’incontro ospitato alla Dossenina. Un’amarezza che i bianconeri di Omar Albertini dovranno perciò smaltire e metabolizzare nel modo migliore in settimana, lasciandosi alle spalle l’episodio mentre in casa Sangiuliano, mister Andrea Ciceri sottolinea come questo colpaccio esterno debba servire per la svolta: "Se non saremo capaci di dare un seguito a questa vittoria, servirà a poco perché deve rappresentare un viatico per il percorso che dobbiamo continuare a fare in questo girone D della serie D".

Ciceri (nella foto), ex di turno di lusso, aggiunge: "La partita con il Fanfulla è stata bella anche se con poche occasioni. Forse noi avremmo potuto gestire meglio certe ripartenze dai calci piazzati contro, però nel complesso questa è una vittoria pesante". Per quanto concerne il Sant’Angelo di Antonio Palo ci si tiene stretto l’ottimo punto strappato al Melani dalla Pistoiese, una delle corazzate del girone, grazie alla rete siglata da Mariani. Un pareggio ottenuto in trasferta che avrà il suo peso specifico nel prosieguo del campionato e nelle battute finali del girone di ritorno di uno dei tornei più duri della categoria.

Luca Di Falco