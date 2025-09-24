Serie D girone D. La Pro Sesto insegue la quarta vittoria di fila con il Sant’Angelo

Turno infrasettimanale interessante nel girone D con diversi scontri già indicativi ai fini della corsa promozione. Degno di nota il derby lombardo in programma al “Breda“ tra la capolista Pro Sesto e il Sant’Angelo di mister Gatti in una gara che si annuncia di alto livello tecnico per il valore di entrambe le formazioni. I padroni di casa cercano la quarta vittoria consecutiva mentre i rossoneri di patron Rino Balzano vogliono riscattarsi dopo la debacle casalinga di sabato contro il Crema. Partita di cartello anche tra Sangiuliano City e la quotata Pistoiese che vuole i tre punti per non perdere contatto con il vertice. Impegno al “Voltini“ per il Crema che ospita il neopromosso Progresso con l’obiettivo di continuare la striscia di risultati utili. Incontro interno anche per il Desenzano contro i temibili emiliani della Correggese. Gara proibitiva per il Rovato che tra le mura amiche riceve la corazzata Piacenza con l’intento di fare punti per migliorare ancora di più una classifica che al momento sorride. Sfida in terra bolognese per la Pro Palazzolo e Trevigliese impegnate rispettivamente contro Imolese e Sasso Marconi.

Il programma completo della 4’giornata di andata,ore 15 : Desenzano - Correggese, Cittadella Vis Modena- Tuttocuoio, Crema - Progresso, Rovato Vertovese - Piacenza, Sangiuliano City - Pistoiese, Sasso Marconi - Trevigliese, Coriano - Lentigione, Imolese - Pro Palazzolo ( ore 17), Pro Sesto - Sant’Angelo ( ore 18 ) Raffaele Sisti