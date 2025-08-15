Serie "D» - Girone "E»: il punto. Tau, buona partenza. I nuovi quadri tecnici

Terminata la prima fase della preparazione, per il Tau Altopascio una breve pausa ferragostana e, poi, si riprenderà a faticare sul campo. Prossimo test sabato 23 agosto, alle 17.30, ad Altopascio, contro la Real Cerretese che milita in Eccellenza, nello stesso girone della Lucchese. Poi, sabato 30, sarà già tempo di Coppa Italia, con il derby con il Ghiviborgo.

Archiviato con soddisfazione il primo ciclo di amichevoli, per Maraia le indicazioni sono positive, a parte qualche acciaccato che, però, è normale in questo periodo. Dopo lo 0-2 di Pontedera, gli amaranto hanno sconfitto la "Primavera" del Pisa 4-1, il Viareggio 2-1 e pareggiato a Grosseto contro i torelli maremmani per 2-2.

Nel frattempo sono stati definiti i quadri tecnici del settore giovanile. Ecco chi guiderà le formazioni amaranto. "Juniores" nazionali: Stefano Ristori, Gianni Del Carlo; Allievi "Elite" Under 17: Luca Paoletti e Gionata Taddei; Allievi "B" Under 16: Emanuele Marconcini e Dario Panicucci; preparatore atletico Under 16 e 17: Federico Secchiaroli; Giovanissimi "Elite" Under 15: Marco Vannini e Alessio Ticciati; Giovanissimi "B" Under 14: Daniele Del Bianco e Roberto Romoli; "Esordienti" centro di formazione Under 13: Alioscia Rocchiccioli e Francesco Magrini; "Esordienti" cdf Under 12: Francesco Botrini e Nicola Lombardi; "Pulcini" cdf Under 11: Matteo Michelotti e Dario Giacomelli; "Pulcini" cdf Under 10: Emanuele Guidotti e Fabio Russo; "Primi calci": Elisa Natali e Marco Petrini; responsabile tecnico Centro di formazione Inter: Marco Vannini; preparatore atletico "Juniores" nazionali: Alberto Meini; preparatore atletico Under 15 responsabile area centro di formazione: Filippo Pelamatti; preparatore atletico Under 14: Stefano Carino; preparatori atletici centri di formazione: Stefano Carino Elisa Natali, Teo Cicalini; collaboratore tecnico Under 13 e 14: Roberto Romoli; preparatore dei portieri Under 16 e 17: Antonio Giordano; preparatori portieri cdf: Massimo Gasperini e Diego Vannucchi; match analyst Under 16 e 17: Cosimo Fontanelli; match anlyst Under 14 e 15: Ivan Bouabid.

Massimo Stefanini