Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo corsaro. Successo a Gavorrano

FOLLONICA GAVORRANO 0GHIVIBORGO 2

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Bernardini (23’ st Maurizi), Matteucci, Marino (39’ st Bianchi), Maltoni (10’ st Bellini), Mutton (23’ st Giordani), Pimpinelli, Remedi, Fremura, Proietti, Pescicani (20’ st Bucci). All.: Baiano.

GHIVIBORGO: Butano, Baldacci (20’ st Quochi), Mariotti, Boiga (39’ st Mion), Arcuri (32’ st Ceccanti), Cannarsa, Del Dotto, Citarella, Vecchi, Signorini (43’ st Musatti), Thioune (44’ Fischer). All.: Ingenito.

Arbitro: Lupo di Venosa.

Reti: 16’ pt Mariotti, 27’ st Boiga.

Note: ammoniti: Pieri, Cannarsa, Remedi, Mutton, Pimpinelli, Vecchi, Bellini; espulsi: Fremura 2’ st (somma di ammonizioni); recupero: pt 3’, st 4’.

GAVORRANO - Successo all’inglese per la formazione di Ingenito che sbanca, con un gol per tempo, il campo di un Follogavo in crisi nera. La prima conclusione della gara è del Ghiviborgo: Mariotti tenta un diagonale che si spegne sul fondo senza creare pericolo per Pacini.

La gara è vivace e con rapidi capovolgimenti di fronte: al 12’ Remedi tenta la botta da fuori, sfiorando il palo alla destra del portiere. Al 16’ il Ghiviborgo passa: Baldacci cerca la conclusione da fuori, Pacini respinge, ma appostato c’è Mariotti che, in tap-in, sblocca il risultato in favore degli ospiti. Al 29’ Il Follonica Gavorrano sfiora il gol: Remedi impatta bene su calcio d’angolo e calcia a botta sicura; Butano si trova incredibilmente il pallone tra le braccia.

Altro salvataggio sulla riga al 44’: Proietti calcia dal centro dell’area verso la porta, il Ghiviborgo si salva ancora. Al 2’ della ripresa l’arbitro estrae il cartellino rosso ai danni di Fremura per doppia ammonizione. Al 12’ Boiga si accentra e calcia con il sinistro da fuori, palla alta.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Follonica Gavorrano attacca. A rendersi pericoloso al 27’ è, però, il Ghiviborgo, con il tiro di Citarella che viene parato da Pacini. Non passa neanche un minuto e gli ospiti raddoppiano con Boiga, nonostante il tiro deviato dalla difesa biancorossoazzurra. Il Follonica Gavorrano prova ad attaccare, senza, però, pungere. E il Ghiviborgo espugna il "Malservisi-Matteini".

Andrea Capitani