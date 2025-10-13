Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo cala il tris. E prima sbaglia rigore

GHIVIBORGO 3 TERRANUOVA TRAIANA 0

GHIVIBORGO (4-4-2): Butano; Baldacci (87’ Quochi), Del Dotto, Vecchi, Arcuri; Boiga (87’ Panconi), Cannarsa, Signorini (62’ Musatti), Citarella (84’ Ceccanti); Mariotti, Thioune (80’ Fischer). (A disp.: Laoluna, Mion, Lista, Brisciani). All.: Ingenito.

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci (80’ Sborgi), Ficini, Senzamici (67’ Innocenti); Bargellini (59’ Castaldo), Saltalamacchia, Dell’Innocenti (67’ Croce), Sesti, Tassi (46’ Zhupa); Marini, Ngom. (A disp.: Rosadi, Bruni, Cardo, Mannella). All.: Giugni.

Arbitro: Colombi di Livorno (assistenti: Semini di Albenga e Chamchi di Savona).

Reti: 9’ Thioune, 10’ Boiga, 56’ Citarella.

GHIVIZZANO - Vittoria meritata e fortemente voluta dal Ghiviborgo, brutta prestazione del Terranuova. Ottimo l’approccio dei ragazzi di Ingenito. Passano appena dieci secondi, Citarella si inserisce in area e viene atterrato: rigore solare; Thione, dal dischetto, sciupa, però, la grande opportunità, calciando malamente a lato, alla destra del portiere. Il Ghivi insiste. Al 5’ bel cross teso di Boiga dalla sinistra, ma lo stesso Thioune non trova il tempo giusto per battere a rete. Passano 4’ ed il centravanti di casa si riscatta con gli interessi: Arcuri fila via sulla sinistra, palla in mezzo, assist di Signorini per Thioune che si gira bene e fulmina Pagnini con un tiro sotto la traversa.

Nemmeno il tempo di battere il centro e la formazione di Giugni perde palla in uscita, Boiga si invola e raddoppia. E’ una mazzata per gli ospiti che ci provano con Ngom al 12’ e Saltalamacchia al 30’, ma la loro manovra è piuttosto sterile. In avvio di ripresa il Terranuova cerca di imbastire una timida reazione, ma i colchoneros chiudono la contesa già all’11’: punizione sul vertice destro di Vecchi che scodella a centro area per la testa di Citarella; stacco preciso e vincente e terza rete dei padroni di casa. Che, poi, gestiscono senza patemi il resto di una gara senza storia, praticamente decisa in apertura dalla maggior "fame" dei biancorossoazzurri che ha fatto subito capire che questa era la domenica giusta per tornare ad assaporare la gioia dei tre punti.

Flavio Berlingacci