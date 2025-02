Serie "D» - girone "E». Il "diesse» Bacci:: "Ghiviborgo bravo a gestire il match»

Il Ghiviborgo rimette le cose apposto: a Poggibonsi un successo fondamentale per morale e classifica che permette di salire a quota 38, ad appena una lunghezza dalla zona play-off.

"Abbiamo giocato un gran primo tempo – afferma il ds Roberto Bacci – in cui la squadra si è ritrovata, con una manovra piacevole ed efficace. Purtroppo siamo andati sotto su rigore in avvio, ma il Ghivi non si è disunito, creando molto fino al pari di Gori. Nella ripresa siamo tornati in campo con il solito piglio: il Poggibonsi è rimasto in dieci e capitan Nottoli ha realizzato il gol del definitivo sorpasso. Poi abbiamo gestito bene il vantaggio, sfiorando anche la terza segnatura e solo nel finale, ma su episodi estemporanei, c’è stato qualche brivido. Vittoria, dunque, legittima e meritata".

Rimane, però, un interrogativo: come mai questa squadra è capace di clamorosi rovesci interni, come quello della domenica precedente, contro la penultima della classe, per poi andare a vincere su un terreno così difficile come quello di Poggibonsi?

"Perchè il Ghiviborgo è una formazione giovane che alterna brutte prove a ottime gare. Inoltre, in settimana, mister Bellazzini ha lavorato molto bene, non mettendo troppa pressione ai ragazzi, dopo la pessima prestazione con il Flaminia, concedendo loro sedute di allenamento quasi di scarico, senza tanti assilli. E la squadra ha risposto nel migliore dei modi, dimostrando sul campo che merita tutti i punti che ha".

A salvezza praticamente raggiunta e con i play-off ad un passo, dove vuole arrivare questo Ghivi?

"Il principale obiettivo è dare spazio ai tanti giovani che compongono il nostro organico, per farli crescere e per salire nella speciale classifica che li riguarda, con prestazioni di livello; poi i risultati saranno la conseguenza".

