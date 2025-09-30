Serie "D» - Girone "E»: il punto. Ingenito: "Il mio Ghiviborgo ha un grande carattere. Ci prendiamo il pari e anche la bella prestazione»

Non è azzardato affermare che il Ghiviborgo esce rafforzato dal pari interno con il Poggibonsi: sia da un punto di vista tecnico che caratteriale, per aver giocato (ingiustamente) tre quarti di gara in inferiorità numerica e, nonostante le difficoltà, avere acciuffato l’1 a 1.

"Ci prendiamo il punto – afferma il trainer Corrado Ingenito –, ma soprattutto la prestazione. I ragazzi hanno dato tutto, sia chi ha giocato dall’inizio che chi è subentrato, visto che giocare tre partite in otto giorni non era certo facile, con un notevole dispendio di energie sia fisiche che mentali. Dispiace non aver potuto giocare in undici contro undici. Sull’episodio che ha causato l’espulsione parleranno le immagini; ma, al di là di tutto, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di una rete, la squadra ha reagito, ha messo pressione all’avversario per tutta la ripresa, pareggiando e sfiorando anche il successo".

"Ci abbiamo creduto fino all’ultimo – puntualizza l’allenatore colchonero – ed è questo l’aspetto che più mi soddisfa. Il gruppo è unito e sta crescendo di partita in partita, ed ha dimostrato forza e carattere. Faccio i complimenti ai ragazzi. Ora abbiamo una settimana intera per recuperare energie e preparare bene il prossimo impegno". Che si chiama Scandicci, domenica prossima, in trasferta, per un’altra tappa fondamentale sul cammino della formazione della Media Valle che, come nelle sue caratteristiche, anche in questo primo scorcio di stagione sta mettendo in mostra tanti ragazzi di valore che arrivano ogni anno alla corte di Remaschi per crescere e spiccare il volo verso categorie superiori.

Flavio Berlingacci