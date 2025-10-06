Serie "D" - Girone "E". Tau vince e torna in vetta

TAU ALTOPASCIO

3

SAN DONATO TAVARNELLE

0

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Chiti, Meucci, Carli, Iezzi (29’ st Nistri), Lombardo, Bouah (37’ st Del Gronchio), Nottoli (14’ st Bagnoli), Carcani (33’ st Cartano), Tordiglione (26’ st Omorugieva). All.: Maraia.

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croci (12’ st Cellai), Sardilli (27’ st Leonardi), Falconi (14’ st Torrini), Cecchi, Alfani (35’ st Calonaci), Pecchia, Gistri, Rotondo, Nardella, Ciravegna (1’ st Doratiotto). All.: Bonuccelli.

Arbitro: Zito di Rossano Calabro.

Reti: 27’, 33’ 40’ pt (rig.) Carcani.

Note: ammoniti Iezzi, Croci, Nardella, Torrini, Lombardo, Carli.

ALTOPASCIO - Una tripletta di Tommaso Carcani decide il match già nel primo tempo. L’attaccante si porta a casa il pallone firmato da compagni ed avversari e issa di nuovo in testa alla classifica gli amaranto (nell’occasione in nero), a pari merito con Siena e Grosseto, l’avversaria di domenica prossima.

Nel frattempo, dopo Iezzi, il Tau tessera anche il difensore Nunziati. Il San Donato Tavarnelle perde l’imbattibilità, ma dimostra di essere, comunque, squadra di qualità e che aveva iniziato bene, mettendo in difficoltà gli avversari sotto il profilo del palleggio.

La cronaca. Al 9’ un tiro di Gistri è parato da Cabella (che ha giocato con il casco per un infortunio), mentre, al 24’, Sardilli conclude di poco a lato. Fino a quel momento nessuna notizia, a livello offensivo, degli amaranto che, al 27’, la sbloccano con una verticalizzazione di capitan Meucci che favorisce la rasoiata chirurgica di Carcani. 6’ dopo, su cross da destra, Carcani stavolta centra la porta di testa, con amnesia difensiva del team allenato da Bonuccelli. In 360 secondi due scoppole che demoralizzano e non poco Gistri e compagni che incassano anche il tris su rigore, trasformato da Carcani e assegnato dall’arbitro per un presunto fallo di Croci (che ha protestato molto per la decisione del direttore di gara) sullo stesso attaccante.

Ovvio che, nella ripresa, c’era di fronte l’Everest da scalare: il San Donato ci provava, con una punizione di Doratiotto e una conclusione di Torrini, ma senza esito. Nel finale auto-traversa di Cecchi per il possibile poker altopascese. Riscattata la sconfitta di Foligno dal Tau.

Massimo Stefanini

