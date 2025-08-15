Serie "D» - Girone "E»: il punto. Il Ghiviborgo di Ingenito è già pimpante

E’ un Ghiviborgo che sta crescendo quello che ha ultimato la quarta settimana di preparazione, fatta di duri allenamenti sul terreno dello stadio "Bellandi" di Ghivizzano e di test più o meno probanti, utili a trainer e staff tecnico per valutare uomini e schemi, in vista dell’inizio della stagione ufficiale, previsto, per i colchoneros, con la gara casalinga con i "cugini" del Tau Altopascio, valida per il primo turno di Coppa Italia serie "D".

Nel frattempo, due giorni di riposo per il gruppo, coincisi con il Ferragosto; poi nuovo allenamento domani e amichevole di lusso, domenica 17 agosto, al "Franchi" di Siena, dove il Ghivi fa visita alla corazzata bianconera dell’"ex" Tommaso Bellazzini, per quello che può considerarsi, non solo il classico "allenamento congiunto", ma una sfida amichevole a tutti gli effetti che darà sicuramente ulteriori indicazione a Corrado Ingenito.

Dopo le partite con Livorno, Pisa "Primavera", Pontedera e, ultima in ordine di tempo, Massese – nella quale si sono già intraviste buone cose – , questo test-match con la compagine della città del Palio, una delle favorite per la vittoria del campionato.

Facendo un passo indietro, nel confronto con la Massese (il Ghiviborgo si è imposto per 4 a 0, grazie alle reti di Boiga, Signorini, Baldacci e Thioune), il "4-2-3-1" proposto dal trainer ha fatto bene per lunghi tratti, palesando una difesa forte e bene organizzata, imperniata sulla coppia centrale Del Dotto-Vecchi; mentre, fra gli altri, ha brillato Fischer e sono andati piuttosto bene gli esterni; oltre ad un reparto avanzato con ampi margini di miglioramento (del resto siamo solo agli albori della stagione).

La squadra è quasi completamente nuova e, dai prossimi impegni, si potrà trarre ulteriori indicazioni. Sul fronte mercato, al momento, niente di nuovo, anche se la società sta lavorando per portare in Media Valle un altro paio di elementi interessanti che andrano a completare un organico già molto valido.

