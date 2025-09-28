Serie "D» - Girone "E»: derby interno con il Poggibonsi. Ingenito: "Ghiviborgo. La ricetta è l’umiltà»

Terza gara in otto giorni per il Ghiviborgo, reduce dal colpaccio di Orvieto ed in piena fiducia, con la ferma intenzione di dare il giusto seguito alle ultime prestazioni. Mai fidarsi, però, delle apparenze, visto che, al "Bellandi", arriva il Poggibonsi, nobile decaduta che non se la passa troppo bene, partita male, racimolando finora appena un punto, proprio mercoledì scorso e relegata all’ultimo posto. Ma in avvio di stagione i numeri contano poco: la compagine senese è molto insidiosa, vuoi per tradizione che per le buone qualità tecniche. Avversario, dunque, ferito ed in cerca di riscatto: la classica squadra da prendere con le molle, da affrontare con la massima concentrazione ed applicazione tattica, come predicato da Ingenito.

"Dobbiamo – afferma il trainer – essere squadra per tutti i 90’. Come nella trasferta di Orvieto, tutti devono stare sempre sul pezzzo, perché, se il Ghivi rimane umile e determinato, può fare risultato contro ogni avversario; altrimenti diventiamo vulnerabili".

Con il poco tempo a disposizione per recuperare energie fisiche e mentali, dopo due impegni così ravvicinati e dispendiosi, l’allenatore ha verificato le condizioni del gruppo e pare intenzionato a confermare buona parte dell’ "undici" visto nell’ultima partita, pur con qualche avvicendamento (forse), ma con il medesimo assetto tattico: un "3-5-2" piuttosto duttile che finisce per diventare un "4-4-2" in fase di non possesso ed un "3-4-3" in fase di possesso, con gli esterni pronti a fare la differenza. In queste prime gare sono, infatti, emerse le ottime qualità tecniche di alcuni elementi, giovani ma già pronti, che possono ancora crescere, purchè mantengano un certo equilibrio.

Ipotizziamo lo schieramento: Butano (2008) fra i pali; difesa composta da Baldacci (2006), Vecchi e Del Dotto, Boiga esterno alto a destra, Arcuri (o Ceccanti) esterno basso a sinistra; a centrocampo: Musatti in cabina di regia, supportato da Cannarsa (2006) e Signorini (o Citarella); in attacco: Mariotti e Thioune. Il via alle 15; previsto buon pubblico, anche ospite.

Flavio Berlingacci