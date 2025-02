Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo, che esame. Derby a Poggibonsi

Momento delicato per il Ghiviborgo che vuole uscire dall’attuale periodo negativo, andando a fare risultato a Poggibonsi, in una trasferta difficile e piena di insidie, ma alla portata dei ragazzi di Tommaso Bellazzini. Reduci da appena un punto nelle ultime quattro giornate, i colchoneros non vogliono sbagliare, visto che, anche se la situazione di classifica è ancora tranquilla, con l’attuale sesto posto a quota 35, è assolutamente vietato distrarsi: il calendario è in salita, contro squadre forti e blasonate; non si può lasciare quindi niente di intentato.

Il brusco ko casalingo di domenica scorsa ha lasciato il segno, ma il gruppo si è allenato con la solita, massima concentrazione e medita un pronto riscatto, anche se il compito, come detto, non è per niente facile. Il Poggibonsi è avversario tosto e strutturato: in classifica tallona proprio il Ghivi ad appena tre lunghezze e viene dal pari a reti bianche di Tavarnelle con il Sam Donato; un risultato importante che sta lì a dimostrare come i giallorossi senesi siano in buona forma. Si gioca allo stadio "Stefano Lotti" ed è atteso un buon pubblico, sempre caloroso e appassionato a queste latitudini, dove il fattore campo si fa tradizionalmente sentire.

Il Ghiviborgo si deve, dunque, ritrovare e fornire una prestazione di livello per fare risultato. Bellazzini non può disporre del difensore Bassano e del centrocampista Campani, entrambe infortunati, mentre tutti gli altri effettivi sono pronti: in pratica, il solito organico di domenica scorsa, con alcuni dubbi sullo schieramento iniziale, dovuti, soprattutto, sulla scelta delle "quote", anche se l’impressione è che la probabile formazione non si discosti più di tanto da quella di domenica scorsa.

Solito modulo "3-2-4-1", con questi possibili interpreti: Bonifacio (2006) fra i pali; linea difensiva composta da: Conti, Lopez Petruzzi e Bura (2004); Simonetta (2006) e Barbera (2004) in mediana; Giannini esterno basso a destra, capitan Nottoli e Noccioli (o Fischer, 2005) sulla trequarti, Vari esterno alto a sinistra; Gori centravanti. Fischio d’inizio alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci