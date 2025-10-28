Serie "D" - Girone "E". Tordiglione rilancia il Tau

Dopo 517 minuti il gol di Tordiglione al 95’, a Città di Castello, interrompe l’astinenza e regala tre punti fondamentali al Tau Altopascio che rientra in zona play-off. Si conferma la tradizione positiva al "Casini": due vittorie ed un pareggio per gli amaranto nelle ultime tre stagioni, considerando che, in quella passata, gli amaranto erano inseriti nel raggruppamento emiliano-romagnolo e, quindi, non ci sono stati confronti diretti.

Gara decisa nel finale e secondo successo in trasferta, dopo quello della prima giornata a Siena; quinta affermazione in generale. Quarto match senza subire reti.

A quota 17 si respira di nuovo aria di play-off. Tutte notizie positive. E una, in particolare, rende felice il board dirigenziale. Da notare, infatti, che hanno terminato la gara in Umbria cinque ragazzi che sono cresciuti nel vivaio del Tau: Manetti, Del Gronchio (esordio dal primo minuto), Nistri e Mocanu (esordio assoluto in campionato, dopo quello, con gol, contro la Pistoiese in Coppa Italia), oltre, ovviamente a Chiti, cresciuto a sua volta in amaranto e tornato a difendere questi colori. Un grande orgoglio per tutta la società che lavora ed è nata per il settore giovanile e che ha scalato le categorie proprio per dare la possibilità ai ragazzi meritevoli di competere in un campionato importante come la serie "D".

Ritornando al match in terra umbra, si sapeva che il Trestina sarebbe stato un duro avversario e così è stato. Maraia, con tante assenze (Viano, Pietro Carcani, Barsotti, Bachini e l’ultimo in ordine di tempo, Bouah) ha scelto Soumah, Chiti e Meucci in difesa, con Pietro Carcani e Omorugieva in attacco; Nottoli, Nistri, Del Gronchio,Carli, Iezzi in mezzo. Notevole la soddisfazione a fine gara. In emergenza, vincere in trasferta, su un campo dove hanno perso diversi team è senza dubbio un buon viatico per il futuro.

L’obiettivo, adesso, è dare continuità a questo blitz, con un calendario che non è difficilissimo in prospettiva, nelle prossime partite. Domenica prossima arriverà, al "Comunale", l’Aquila Montevarchi, seconda peggior difesa del girone. Successivamente altro viaggio in Umbria, stavolta ad Orvieto, prima del derby casalingo contro il Camaiore. L’obiettivo è fare più punti possibile.

Massimo Stefanini