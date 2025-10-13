Serie "D" - Girone "E". Tau crolla a Grosseto

Grosseto

3

Tau Altopascio

0

GROSSETO: Marcu, Sabelli (14’ st Sacchini), Marzierli, Bacciardi, Bellini, Montini, Benedetti (20’ st Disanto), Ampollini (14’ st Gonelli), Brenna, Regoli (36’ st Riccobono), Ciraudo (20’ st Guerrini). (A disp.: Cardelli, Santarelli, Gerardini, Fiorani). All.: Indiani.

TAU ALTOPASCIO: Cabella; Soumah, Meucci (32’ st Del Gronchio), Chiti, Iezzi; Carli, Manetti (16’ st Nistri), Nottoli (36’ pt Bagnoli), Lombardo (4’ st Nunziati), Bouah, Carcani (25’ st Omorogevia). (A disp.: Zipoli, Borracchini, Vaselli, Tordiglione). All.: Maraia.

Arbitro: Pelaia di Pavia (Monelli-Barlocco).

Reti: 38’ pt Regoli, 47’ pt Benedetti, 14’ st Chiti (autorete).

Note: angoli 5 a 9; ammoniti: Bouah, Gonnelli; espulsi: 29’ pt Soumah per rosso diretto; recupero: 2’ pt, 3’ st; spettatori: 1300 circa.

GROSSETO - Nella sfida tra le due capolista il Tau esce sconfitto al termine di un match che ha visto il Grosseto aggiudicarsi l’intera posta in palio, anche se la gara è stata condizionata dall’espulsione di Soumah intorno alla mezz’ora del primo tempo. Troppa la differenza fra le due squadre per quello che si è visto in campo.

Avvio aggressivo dei padroni di casa, con gli ospiti che appaiono sorpresi. Nei primi nove minuti il Grosseto conquista tre angoli, a conferma di una netta supremazia territoriale. Al 20’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si accende una mischia davanti a Marcu, ma è improduttiva. Al 30’ è Regoli che si fa vedere con un rasoterra che termina a lato. Alla mezz’ora il Tau rimane in dieci per l’ espulsione suddetta di Soumah, per rosso diretto. Aumenta, così, la pressione dei padroni di casa e, al 34’, è il portiere Cabella che compie un intervento prodigioso su conclusione di Montini.

Grosseto padrone del campo, con gli ospiti in sofferenza. Al 38’ i biancorossi passano in vantaggio con Regoli che, dal limite dell’area, stoppa la palla e la infila nell’angolino, dove Cabella non può arrivare. Ormai non c’è più partita ed i padroni di casa pervengono al raddoppio nel finale di tempo ed in pieno recupero, con Benedetti che, su assist perfetto di Sabelli dalla destra, di testa, depone la sfera in fondo alla rete.

Nella ripresa è soltanto accademia da parte dei padroni di casa, con gli amaranto che cercano di limitare i danni. Ma arriva il terzo gol in maniera fortunosa: Marzierli va via al diretto avversario, calcia in diagonale ed il pallone sta per uscire, quando il difensore Chiti, nel tentativo di rinviare, manda la sfera nella propria rete. E la sfida, praticamente, finisce qui.

Paolo Pighini