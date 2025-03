Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo battuto su rigore a Terranuova

TERRANUOVA TRAIANA

1

GHIVIBORGO

0

TERRANUOVA TRAIANA (4-4-1-1): Timperanza; Bega, Saitta, Privitera, Cappelli, Massai (33’ st Sacconi), Mannella, Marini, Tassi (38’ st Grieco), Degl’Innocenti, Iaiunese (41’ st Dini). (A disp.: Morandi, Petrioli, Lischi, Zhupa, Cardo, Palazzini). All.: Becattini.

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Bonifacio; Barbera, Bura, Campani (36’ st Signorini), Nottoli (25’ st Noccioli), Giannini, Conti, Bonafede, Vari (44’ st Bifini), Larhrib; Gori. (A disp.: Gambassi, Caiaffa, Simonetta, Petruzzi, Coppola, Fischer). All.: Bellazzini.

Arbitro: Zantedeschi di Verona (Veli-Scipione).

Reti: 4’ st Bega (rig.).

Note: angoli 4-2; ammoniti: Conti, Campani, Bega, Marini, Degl’Innocenti, Tassi, il "dg" del Terranuova Finocchi e l’allenatore del Ghiviborgo, Bellazzini; espulsi l’allenatore del Terranuova, Becattini; recupero: 2’ pt, 5’ st.

TERRANUOVA BRACCIOLINI - Secondo ko consecutivo per il Ghiviborgo. A decidere la partita il rigore realizzato da Bega all’avvio del secondo tempo. Gli ospiti, nonostante il buon gioco che ha tenuto la partita su ritmi alti per tutti i 90’, si sono fatti vedere pochissimo dalle parti di Timperanza, quasi inoperoso.

Rispetto al derby con il Seravezza, Bellazzini tiene in panchina Noccioli e Signorini, mentre schiera dall’inizio Larhrib nel reparto avanzato e il recuperato Campani. La prima azione pericolosa a vantaggio dei padroni di casa al 13’, quando Marini inquadra Massai nella mischia che non recepisce. Poi arriva il sussulto degli ospiti. Nonostante un controllo di mano da parte di Gori, Nottoli ci prova, ma Timperanza respinge per ben due volte.

Alla ripresa Privitera viene messo giù da Giannini e Zantedeschi non ha dubbi nell’assegnare il penalty ai locali. Tocca a Bega l’incombenza che concretizza dal dischetto. Il Ghiviborgo non ci sta e mette il piede sull’acceleratore. Al 18’ Vari si incarica di battere una punizione. Il tiro da palla ferma attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare l’aggancio dei compagni di squadra. I colchoneros ci provano ancora al 24’ con Gori, ma la conclusione è troppo debole. Nell’ultimo quarto d’ora il Ghiviborgo tenta il tutto per tutto, ma non sfonda.

Francesco Tozzi