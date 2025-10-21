Serie "D» - Girone "E»: il punto. Il Tau ha esorcizzato la "bestia nera». Maraia: "Bella reazione, la miglior partita»

Questa volta, almeno, il Tau non ha perso, visto che in "D", nelle ultime stagioni, il Seravezza ad Altopascio si era sempre imposto. Da ammirare la determinazione con cui gli amaranto (nell’occasione in bianco) hanno inseguito per due volte gli avversari – la volontà di non mollare mai – , ma si devono anche sottolineare le difficoltà nel primo tempo, quando c’è stato un solo tiro in porta.

Ovviamente le assenze pesano eccome: Viano stagione finita; per Pietro Carcani e Barsotti servono ancora alcune settimane; Bachini, invece, è probabile che lo rivedremo dopo la sosta natalizia. Contro il Seravezza mancavano anche Cartano, infortunato e Soumah, squalificato. Nel corso del derby è uscito malconcio anche Iezzi. Insomma, piove sul bagnato. La gara di domenica prossima, a Città di Castello, contro il Trestina, diventa fondamentale, dopo il ko di Grosseto e il pareggio con il Seravezza che ha determinato l’uscita del club di Altopascio dalle prima cinque posizioni che conducono ai play-off. In trasferta il Tau, tra l’altro, è in un momento piuttosto critico.

Maraia l’ha vista così. "All’inizio – afferma – è successo quello che temevamo: abbiamo fatto fatica, diverse variazioni. Partita in equilibrio. Nella ripresa meritavamo di vincere per il valore degli avversari che, quando sono andati in vantaggio, hanno sempre vinto. Rimontarli due volte non era facile. Potevamo anche vincere con un gol clamoroso sbagliato. Questi ragazzi sono encomiabili, faccio loro i complimenti".

"Tenuto conto delle difficoltà – ha aggiunto il trainer – , forse è stata la nostra miglior gara da inizio stagione, con i miei che hanno lottato fino al termine. Per il secondo tempo avremmo meritato la vittoria. Basti pensare al gol incredibile che ci siamo mangiati. Però è anche vero che, al 95’, potevamo anche perdere se Cabella non avesse fatto una super parata".

Massimo Stefanini