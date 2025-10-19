Serie "D" - Girone "E". Tau contro la "bestia nera"

Contro la "bestia nera". Almeno nelle gare disputate, come oggi, ad Altopascio, il Seravezza, in serie "D", ha espugnato il "Comunale" di via Rosselli due volte. Tau battuto 2-1 nella stagione 2022-2023 e per 1-0 in quella seguente. Nel passato campionato, invece, i due club non si sono affrontati, poiché in gironi diversi.

Ancora amaranto incerottati. Anzi, alle assenze per infortunio dei vari Viano, Pietro Carcani, Bachini, Barsotti, si aggiunge anche Soumah, squalificato dopo l’espulsione di Grosseto. Potrebbero giocare: Cabella fra i pali; Chiti, Nunziati, Meucci e Iezzi in difesa; con Manetti, Carli, Lombardo, Nottoli e Bouah in mezzo e con Tommaso Carcani unica punta. Oppure un difensore in meno e una punta in più: Omorugieva o Tordiglione.

Versiliesi secondi in classifica, dietro alle battistrada Siena e Grosseto e che, a fronte di un percorso netto in casa, in trasferta ha vinto a Cannara, ma ha perso sia a Montevarchi che nel derby di Camaiore. Tau che, in casa, ha sempre vinto; in trasferta un solo gol realizzato, su autorete, alla prima di campionato.

Maraia vede così il match. "Il Seravezza – ha detto – è un altro avversario organizzato. Il calendario ci ha messo di fronte in questo avvio di stagione molte delle squadre che saranno protagoniste e, con questa domenica, si chiuderà un ciclo davvero impegnativo. Dovremo essere bravi a conoscere e a leggere le varie situazioni, perché il Seravezza ha diversi giocatori forti e duttili, per variare continuamente il sistema di gioco. Riescono anche ad organizzarsi molto bene difensivamente e sono un avversario sicuramente difficile da affrontare".

"Dopo la sconfitta di domenica scorsa – ha aggiunto il trainer – , da parte nostra servirà la stessa voglia di riscatto che abbiamo avuto in casa con il San Donato Tavarnelle. Mi aspetto lo stesso atteggiamento propositivo e la volontà di portare a casa una bella prestazione. Purtroppo non recuperiamo nessun giocatore e, anzi, dopo l’espulsione di domenica passata, non avremo a disposizione neanche Soumah. La squadra, però, ha finalmente potuto lavorare una settimana piena e sicuramente la condizione di molti sarà migliorata rispetto agli ultimi impegni".

"Abbiamo diversi ragazzi giovani con noi – ha concluso Maraia –, che potranno cambiare il ritmo anche a gara in corso. Affrontiamo la partita con fiducia e concentrazione".

Massimo Stefanini