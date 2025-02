Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo: riscatto. Suo il derby in rimonta

Poggibonsi

1

Ghiviborgo

2

POGGIBONSI (5-3-2): Pacini; Poggesi (56’ Belli), Fremura, Borri, Pisco (54’ El Dib), Cecconi; Salvadori (46’ Marcucci), Mazzolli (67’ Boganini), Bigica; Bellini, Valori (67’ Mignani). (A disp.: Baracco, Massai, Lepri, D’Amato). All.: Beoni.

GHIVIBORGO (4-3-2-1): Gambassi; Bonafede (90’ Lopez Petruzzi), Signorini (85’ Simonetta), Bura, Giannini; Nottoli (88’ Coppola), Barbera, Conti; Noccioli, Vari; Gori (85’ Bifini). (A disp.: Bonifacio, Caiaffa, Fischer, Sartini, Larhrib). All.: Bellazzini.

Arbitro: Meta di Vicenza.

Reti: 9’ (rigore) Bellini, 34’ Gori, 53’ Nottoli.

Note: 52’ espulso Bigica.

POGGIBONSI - Impresa del Ghiviborgo al "Lotti". Il team di Bellazzini non si arrende allo svantaggio e raggiunge e sorpassa il Poggibonsi. Riscatto dopo lo 0-4 patìto la domenica precedente. Ghiviborgo incline alla manovra e capace di mettere in campo, secondo le sue attitudini, il possesso palla come carta vincente.

Ma il Poggibonsi va in rete al 9’. Bellini conquista un rigore – tra le proteste dei giocatori del Ghiviborgo che, sul servizio decisivo all’attaccante, chiedevano il fallo di fondo – e lo stesso trasforma, nonostante l’intuizione di Gambassi: 1-0. Non si fa attendere la replica dei biancorossoazzurri, orchestrati da Barbera nel ruolo di "ex".

Il Ghiviborgo costringe alla difensiva il Poggibonsi che si rifugia in più di una circostanza in corner (in un caso anche un tiro da posizione impossibile respinto dall’incrocio dei pali). Il pareggio, al 34’, matura da una ripartenza con un pallone in verticale che trova pronto alla conclusione l’immancabile Gori: 1-1. Il Poggibonsi combina, poi, il patatrac. Bigica interviene su Barbera al 52’ e deve abbandonare il rettangolo con il rosso immediato.

Non fanno in tempo i giallorossi a riorganizzarsi: il Ghiviborgo, che a onor del vero anche a parità di effettivi si era mostrato più propositivo, è abile, con Nottoli, a capovolgere l’originario parziale, grazie a una conclusione all’angolo alto alla sinistra di Pacini: 1-2. Cambia le carte in tavola Beoni, affidandosi, in pratica, a tutte le pedine del comparto offensivo. Giunge a un passo dal tris il Ghiviborgo e il Poggibonsi ha dalla sua la volontà e l’orgoglio – le occasioni non mancano, ma sfumano – per riequilibrare una sfida che assume i contorni di una faticosa salita, fino al 4’ di recupero che coincide con il triplice fischio.

Paolo Bartalini