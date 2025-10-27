Serie "D» - Girone "E». Tau rischia nel finale. Ma poi fa il colpaccio

TRESTINA

TAU ALTOPASCIO

TRESTINA (3-4-1-2): Bonifacio; Ubaldi (25’ st Russo), De Meio, Scartoni (42’ st Bussotti); Dottori (25’ st Sensi); Tolomello (38’ st Ferrarese), D’Angelo, Giuliani; Mercuri (18’ st Cuccarini); Priore, Ferri Marini. All.: Calori.

TAU ALTOPASCIO (3-4-1-2): Cabella; Chiti, Meucci, Soumah; Nistri, Carli, Del Gronchio, Iezzi; Nottoli (21’ st Manetti); Omorogieva (34’ st Mocanu), Carcani (27’ st Tordiglione). All.: Maraia.

Arbitro: El Ella di Milano.

Rete: 50’ st Tordiglione.

TRESTINA - Dalla possibile sconfitta alla vittoria in una manciata di secondi: inizia necessariamente dalla fine il racconto del match che vede il Tau Altopascio fare il colpaccio a Trestina. È il 49’ della ripresa, quando D’Angelo, in area, si libera bene al tiro, ma, a pochi metri dalla porta, calcia incredibilmente alto. Sull’azione seguente, su un lancio dalla trequarti, Tordiglione, di testa, anticipa Bonifacio ed insacca, con l’arbitro che, subito dopo, decreta la fine della gara.

Nel primo tempo sono gli ospiti a farsi preferire sotto il profilo del gioco e delle occasioni, con la prestazione degli umbri che sale di tono nei secondi 45’. Dopo che, al 3’, Carli aveva chiamato all’intervento Bonifacio, al 5’ Omoregieva, solo davanti al portiere, spreca una ghiotta opportunità. I padroni di casa si fanno vedere in avanti al 13’, con un colpo di testa di Priore. Ma, al 21’, sono ancora gli amaranto a farsi minacciosi con Iezzi. Chance in ripartenza al 29’ per i locali, ma l’ottimo Soumah è perfetto nella chiusura. Quindi, al 29’, Mercuri non arriva alla deviazione su cross di D’Angelo.

La ripresa si apre (4’) con Ferri Marini che crossa per Mercuri, ma ancora una volta Soumah è perfetto nell’anticipo. Quindi, all’8’, Ubaldi ci prova da fuori area, ma la mira è sbagliata. Poi il rasoterra di Priore al 12’ è bloccato da Cabella. Tau Altopascio pericoloso al 13’, con Meucci che incorna di testa da buona posizione, ma non trova la porta. Inizia, poi, il valzer delle sostituzioni e non succede nulla di rilevante fino all’incredibile finale già descritto.

Paolo Cocchieri