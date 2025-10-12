Serie "D» - Girone "E»: arriva il Terranuova, Ricci out. Ghiviborgo recupera. Fischer e Quochi

Gara fondamentale e molto delicata per il Ghiviborgo che ospita, all’ "Elso e Rolando Bellandi", il Terranuova Traiana, compagine aretina piuttosto insidiosa, potenziale scontro diretto in ottica salvezza, anche se siamo solo alla settima giornata. L’avversario è, infatti, di quelli destinati a lottare per non retrocedere (la scorsa stagione rimase in "D" dopo aver vinto il play-out contro il Figline) ed è atteso in Media Valle ben allineato e coperto, con un presumibile "3-5-2" (che poi diventa "5-3-2"), con l’obiettivo di portare a casa almeno un pareggio.

Reduce dallo zero a zero con il Sansepolcro, la formazione di Terranuova Bracciolini segna poco e fa della fase difensiva il suo punto di forza. Ma i colchoneros si sono allenati in settimana con grande impegno con l’intento di riscattare la brutta prestazione e la sconfitta di Scandicci, dov’è mancato soprattutto il giusto atteggiamento.

Corrado Ingenito recupera il difensore Quochi, che ha scontato un turno di squalifica, oltre al fantasista Fischer, tornato in gruppo dopo l’infortunio, ma, chiaramente, non ancora al meglio: siederà in panchina, pronto, comunque, a entrare. Unico assente il difensore Ricci (infortunato), tutti gli altri sono a disposizione, salvo defezioni dell’ultim’ora. Da segnalare, inoltre, dopo l’addio dell’attaccante Ragghianti (passato alla Lucchese), quello dell’ esterno Coppola, trasferitosi al Tuttocuoio nel girone "D".

Al netto di tutte queste considerazioni, Ingenito potrebbe cambiare qualcosa, varando un "4-3-3" o un "3-4-3", per uno schieramento propositivo e deciso a imporsi fin dall’avvio.

Questo potrebbe essere il probabile "undici" di partenza: Butano (2008) fra i pali; Vecchi e Del Dotto (o Quochi) difensori centrali, Baldacci (2006) e Arcuri esterni; a centrocampo: Musatti in cabina di regia, supportato da Citarella (o Signorini) e Cannarsa (2006); tridente offensivo composto da: Boiga e Mariotti esterni, Thioune centravanti. Possibili, però, alcune varianti. Calcio d’inizio alle ore 15, previsto un buon pubblico.

Flavio Berlingacci