Serie "D» - GIRONE "E»: Il punto. Ingenito: "Ghiviborgo, guai distrarsi»

Quella trascorsa è stata sicuramente la domenica perfetta per il Ghiviborgo: ottimo l’approccio alla sfida contro il temuto Terranuova Traiana, gran bella prestazione, vittoria netta e meritata, oltre al rientro del fantasista Fischer nel finale.

"Sono contento, volevamo tanto questi tre punti – ha affermato Ingenito – , al termine di una settimana intensa, in cui abbiamo lavorato duramente per preparare questa gara. Dopo la sconfitta di Scandicci ho avuto dai ragazzi le risposte che volevo: la squadra è stata decisa e concentrata per tutto il match, facendo tante cose buone, ma dobbiamo ancora impegnarci molto per migliorare ancora. Chiaramente per noi è un successo importante, ma ora pensiamo già alla sfida sul campo del Follonica Gavorrano, difficile, da preparare bene senza rilassarsi, visto che in precedenza questo ci è costato caro. Dobbiamo infatti fare bene anche in trasferta per trovare una buona continuità".

"Il modulo? Ogni partita – chiude il trainer – ha la sua storia, cambia l’avversario e cerchiamo le soluzioni migliori".

Flav. Berl.