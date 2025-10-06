Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo, nuovo ko. Solo Boiga si fa vivo

Scandicci

2

Ghiviborgo

0

SCANDICCI: Fedele, Bertelli, Dodaro (75’ Sottil), Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (83’ Boganini), Mugelli (75’ Guidelli), Chiaverini. All.: Taccola.

GHIVIBORGO: Butano, Baldacci, Del Dotto, Vecchi, Arcuri (58’ Ceccanti), Musatti, Cannarsa, Boiga, Signorini (61’ Mion), Citarella (61’ Thioune), Mariotti. All.: Ingenito.

Arbitro: Pellegrino di Teramo.

Reti: 12’ Chiaverini, 59’ Arrighini.

Note: angoli 3-6; ammoniti: Citarella, Signorini, Biancon, Boiga; recupero: 2’ pt, 4’ st.

SAN CASCIANO VAL DI PESA - Secondo ko in campionato per il Ghivoborgo. La giovane squadra ospite è apparsa anche caratterialmente inferiore agli avversari e solo sul finire ha provato a riaprire una gara che gli scandiccesi avevano avuto in mano per buona parte del suo svolgimento.

Dopo appena 35’’ è Cannarsa che va al tiro da fuori, ma è un fuoco di paglia per i colchoneros. Al 12’, infatti, dopo un’occasione per Valori, è Chiaverini che infila sotto misura il gol del vantaggio. I padroni di casa potrebbero già raddoppiare nel primo tempo, ma la difesa ospite si salva in qualche modo. Unico squillo in porta, per la squadra di Ingenito (foto), è un tiro da fuori di Boiga che Fedele para in due tempi con qualche patema. La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo, con Valori che, sugli sviluppi di due corner, sfiora in entrambi il raddoppio.

Quando il Ghiviborgo sembrerebbe poter alzare il baricentro, ecco arrivare il gran raddoppio di Arrighini con un colpo di testa all’incrocio: 2 a 0. Lo Scandicci arretra un po’, il Ghivi ci prova, ma crea soltanto un doppio pericolo all’85’ per riaprire la gara: ma, prima Boiga centra la traversa, poi Cannarsa viene respinto in corner da Fedele.

Alberto Fiorini