Serie "D» - Girone "E»: il giudice sportivo. Tau Altopascio multato di 500 euro per il derby: "Persone non autorizzate davanti agli spogliatoi»

Galeotta la presenza di alcuni individui non autorizzati e che è costata un’ammenda di 500 euro al Tau Altopascio, durante la gara contro il Seravezza, nel derby di domenica scorsa e terminata con il risultato di 2-2. Il provvedimento, presente anhe sul Televideo Rai a pagina 255, quella dedicata al girone "E", ha colto di sorpresa anche lo stesso ambiente amaranto.

Durante la partita, infatti, tutto era filato liscio a livello di ordine pubblico. Anzi, tra i tifosi versiliesi, posizionati nello spazio apposito, non è volata una mosca. Tutto nella massima tranquillità, con l’ovvia esultanza ciascuno per i gol della propria squadra. Lo stesso direttore sportivo, Giovanni Maneschi, da noi interpellato, è caduto dalle nuvole. Poi il bollettino ha chiarito il motivo per cui il Tau dovrà sborsare 500 euro. La motivazione è la seguente: "Per avere, alcune persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società di casa, stazionato senza alcuna autorizzazione dal 25’ minuto del primo tempo, sino al termine della gara, nelle zone antistanti gli spogliatoi". Lo ha scritto nel suo referto l’arbitro che ha diretto il confronto, Stanzani di Bologna.

Da quanto scritto dal direttore di gara felsineo è scaturita la sanzione pecuniaria. Dalla prossima partita interna contro l’Aquila Montevarchi, del prossimo 2 novembre, bisognerà state più accorti. E’ la prima volta, almeno negli ultimi tempi, che arriva una punizione del genere.

Massimo Stefanini