Serie "D» - Girone "E»: il punto. Ingenito: "Il Ghiviborgo ha saputo soffrire. Ora però non bisogna esaltarsi troppo»

"Siamo stati squadra per tutta la partita, sempre concentrati dal primo all’ultimo minuto, ed è questo l’aspetto che più mi soddisfa". Così Corrado Ingenito al ritorno da Orvieto, dove il Ghiviborgo ha vinto con pieno merito nel turno infrasettimanale, portando a casa tre punti pesantissimi.

"Sono veramente contento dei ragazzi – puntualizza l’allenatore colchonero – , per come hanno interpretato una gara difficile, al cospetto di un avversario forte e bene organizzato come l’Orvietana. Per noi sono tre punti dal valore inestimabile, al termine di una prova di qualità. Già nel primo tempo abbiamo avuto due-tre occasioni per segnare, per poi passare in vantaggio con Cannarsa ed andare a riposo in vantaggio. Abbiamo, poi, saputo soffrire ed è questo un altro aspetto da sottolineare: ci siamo compattati, resistendo bene alla reazione dei padroni di casa e, nel finale, Boiga ha chiuso la sfida con la rete del raddoppio. Molto soddisfatto, dunque, della prestazione e della personalità di questo gruppo: non era certo facile vincere e convincere su un terreno così insidioso".

"Vietato, però, esaltarsi troppo – ammonisce il tecnico – : dobbiamo lavorare duro per prepare il prossimo impegno, perché ogni partita ha la sua storia e noi siamo una squadra giovane che non può e non deve mai dare niente di scontato, non deve mai sottovalutare l’avversario, qualunque esso sia. Tutto dipende solo da noi, al di là di chi ci troviamo davanti. Se manteniamo il giusto atteggiamento, abbiamo le qualità per fare bene e conquistare risultati importanti; se ci smarriamo e non siamo sempre sul pezzo, diventiamo vulnerabili. Questo è un concetto fondamentale che i ragazzi devono capire per continuare a crescere".

"Ora – conclude Ingenito – siamo contenti per questa bella vittoria, ma dobbiamo subito pensare al prossimo match contro il Poggibonsi, da preparare nei minimi dettagli: delicato e fondamentale, per dare il giusto seguito al nostro percorso".

