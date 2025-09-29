Serie "D" - Girone "E". Il Tau cade a Foligno

Foligno 2 Tau Altopascio 0

FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro, Cottini, Schiaroli, Falasca; Settimi (33’ st Ferrara), Ceccuzzi, Pellegrini; Khribech (16’ st Pupo Posada), Tomassini (33’ st Morlandi, 38’ st Della Spoletina), Sylla (48’ st Marchetti). (A disp.: Mazzoni, Bocci, Cichy, Bevilacqua). All.: Manni.

TAU ALTOPOPASCIO (5-3-2): Cabella; Lombardo, Chiti, Meucci, Soumah, Bouah (1’ st Bagnoli); Manetti (22’ st Borracchini), Nistri, Carli; Omorogieva (14’ st Nottoli), Tordiglione. (A disp.: Zipoli, Cartano, T. Carcani, Del Gronchio, Ferrali, Vaselli). All.: Maraia.

Arbitro: Buzzone di Enna.

Reti: 25’ pt (rig.) Khribech, 33’ pt Tomassini.

Note: angoli 6-4; ammoniti: Cottini, Nistri; spettatori: 700 circa.

FOLIGNO - Il Foligno spezza la lunga striscia del Tau. Ai padroni di casa sono bastati i primi 45’ per vincere la partita e scalare la classifica. Gli ospiti, invece, forse in giornata "no", solo in una circostanza sono andati con Nistri vicino al gol, ma la sfera ha colpito il montante.

Il Tau, subìto il doppio svantaggio, ha faticato a reagire. Ospiti che nella seconda frazione di gioco hanno provato ad aumentare la pressione, ma contro l’attenta retroguardia del Foligno non c’è stato niente da fare.

A certificare la prova del Foligno, nel commento del dopo partita, è stato l’allenatore Ivan Maraia. "Conoscevamo le qualità del Foligno e ne abbiamo avuta la conferma. Un collettivo – ha commentato il tecnico amaranto – forte in ogni reparto che, in particolare nella prima frazione, è stato superiore nel gioco e nella determinazione espressa per vincere".

"Nei secondi 45’ – ha aggiunto – abbiamo provato ad aumentare la pressione, ma l’attenta retroguardia folignate ha neutralizzato ogni tentativo. L’unica nota lieta della partita è quella che, nonostante lo svantaggio, abbamo provato a rimanere in partita fino al triplice fischio finale". Partita, quella di ieri, che il Foligno ha comandato in lungo e in largo e, dopo aver impegnato il portiere ospite con Tomassini e Khribech, al 28’ arrivava il gol su rigore, assegnato dal direttore di gara per un fallo su Sylla che il capitano trasformava.

Il Foligno continuava a macinare il gioco e, al 33’, trovava il raddoppio che, da due passi, gonfiava la rete di Cabella. Il Tau Altopascio accusava il colpo: l’unica occasione il palo colpito da Omorogieva; il Foligno controllava e, in tre circostanze, Pupo Posada, Tomassini e Ceccuzzi sprecavano tre ghiotte occasioni per arrotondare.

Carlo Luccioni