Serie "D» - Girone "E»: mercato, presi Busatti e Citarella. Ghivi, Fischer va ko

Il Ghiviborgo ha ufficializzato i due nuovi arrivi per il centrocampo: Mattia Busatti, classe 2003, proveniente dal Feralpisalò e Francesco Citarella, altro ragazzo del 2003, proveniente dalla Cavese e di proprietà della Nocerina. Erano già in campo sabato scorso, nell’amichevole di Pistoia.

Ora l’organico pare al completo, al termine di un lavoro lungo e difficile da parte dello staff tecnico che è riuscito ad assicurare a trainer Corrado Ingenito un gruppo completo in ogni reparto, giovane e con tanta voglia di far bene.

Nel match di questo primo turno di Coppa Italia di serie "D" contro gli amaranto del Tau Altopascio – che andrà in scena domani, alle 15.30 – ci sono, però, un paio di assenze piuttosto rilevanti: quella del fantasista Filippo Fischer, autore di un ottimo pre-campionato, il cui infortunio preoccupa gli addetti ai lavori. Si parla, infatti, di uno strappo muscolare che costringerà il calciatore ad un paio di mesi di stop, oltre alla defezione del difensore Lorenzo Vecchi, pure lui vittima di un infortunio, anche se di lieve entità, che non verrà sicuramente rischiato e tornerà in campo per la prima di campionato.

Inizia finalmente, dunque, la stagione ufficiale e per il Ghiviborgo ed è subito derby di coppa, come detto, nell’anticipo di domani, sabato 30 agosto, alle 15.30, contro i "cugini" del Tau, al "Bellandi" di Ghivizzano.

Per i colchoneros si tratta di una sfida molto attesa, una sorta di test di lusso in vista del campionato che li vedrà esordire per la nuova stagione, sempre fra le mura amiche del "Rolando ed Elso Bellandi", domenica 7 settembre, contro il neopromosso Camaiore.

Flavio Berlingacci