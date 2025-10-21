Serie "D» - Girone "E»: il punto. Il Ghiviborgo ha voglia di farsi largo. Ingenito: "Bravo, ma lo voglio più cinico»

"Abbiamo fatto una gran bella prestazione, devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la gara, mettendo in pratica ciò che avevamo provato in settimana". Queste le prime parole di un Corrado Ingenito molto soddisfatto di ritorno dalla trasferta di Gavorrano, dove il suo Ghiviborgo si è imposto. Sono orgoglioso di questa squadra che ha giocato con personalità, dando tutto dal primo all’ultimo minuto".

"Dal punto di vista prettamente tattico – puntualizza il trainer – , dopo avere iniziato bene la partita ed essere passati in vantaggio, sapevamo che il Follonica Gavorrano è molto pericoloso, soprattutto sulle palle inattive e sui traversoni dalle fasce, facendo valere la propria maggior fisicità a centro area, ma i ragazzi hanno limitato molto la manovra del nostro avversario: la retroguardia non si è mai fatta trovare impreparata, con un salvataggio sulla linea ed altre buone chiusure. Nulla è stato, però, affidato al caso: in settimana ci lavoriamo sempre, chiaramente a volte va bene, altre no, ma questo è un gruppo ottimo che si applica e mi rende veramente contento di come si esprime la domenica, facendo fruttare il duro lavoro che facciamo in allenamento".

"Tornando al match – afferma un Ingenito perfezionista – , in avvio di ripresa loro sono rimasti in dieci ed il Ghivi ha avuto diverse occasioni, fino a giungere al raddoppio che ha chiuso la sfida. In certe circostanze, però, dobbiamo essere più precisi nelle giocate offensive, più cinici, visto che abbiamo sciupato diversi contropiede. Questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare, perché, poi, se le gare non le chiudi al momento opportuno, rischi di comprometterle. Ora torniamo a preparare il prossimo confronto, con il solito impegno e tanta determinazione". Ed il prossimo impegno si chiama Siena degli "ex"... "Diciamo – chiude Ingenito – che si chiama capolista Siena, formazione costruita per vincere il campionato, contro la quale non mancheranno, certo, le motivazioni".

Flavio Berlingacci