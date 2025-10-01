Serie "D» - Girone "E»: il mercato. Colpo grosso del Tau: preso Iezzi

Colpo grosso del Tau che ha acquistato un giocatore di notevole esperienza: si tratta dell’esterno difensivo Roberto Iezzi, classe 1999, circa 170 presenze in "C", tutte con la blasonata maglia della Pro Vercelli. Nell’ultima stagione 33 presenze e una rete per lui con la maglia dei bianchi piemontesi. Si tratta di un rinforzo di qualità per Maraia (foto) da parte del direttore sportivo Giovanni Maneschi. Adesso Soumah, Meucci e Iezzi potrebbero diventare i tre in linea difensiva, con Cartano – che ha avuto acciacchi fisici – in grado, quindi, di recuperare al meglio. Bouah può giocare più avanti, con Lombardo, Manetti, Carli, in attesa dei recuperi di Pietro Carcani e Barsotti. Ancora lunga, invece, l’attesa per Bachini.

L’arrivo di un giocatore di esperienza, sia come età, sia come presenze, addirittura in categoria superiore, dimostra come il club amaranto non lasci niente di intentato per migliorare la "rosa". Tutto ciò dopo il primo ko stagionale, quello di Foligno domenica scorsa. La prossima settimana ci saranno ancora te partite: dopo il San Donato Tavarnelle domenica, mercoledì prossimo, 8 ottobre, ci sarà, infatti, la sfida con la Pistoiese in Coppa Italia. Quindi anche numericamente è senza dubbio un vantaggio.

Massimo Stefanini