Serie "D» - Girone "E»: il punto. "Ghiviborgo non esaltarti troppo». Ingenito frena i facili entusiasmi

Non poteva iniziare meglio l’undicesimo campionato consecutivo in "D" per il Ghiviborgo che cala una clamorosa cinquina ai danni del Camaiore, in un derby senza storia che esalta le qualità tecniche della giovane formazione di Corrado Ingenito che si affretta, però, a gettare acqua sul fuoco dei facili entusiasmi.

Lucida l’analisi del tecnico. "Qualche difficoltà nei primi venti minuti, nei quali il Camaiore è stato molto aggressivo – afferma – e noi un po’ troppo contratti e timorosi; poi la squadra si è sciolta ed ha giocato con personalità, sfruttando al meglio le opportunità create".

"Il 5 a 0 finale non deve, però, illudere, né ingannare – ammette l’allenatore – : giusto essere contenti e soddisfatti della prestazione e del risultato, ma guai a esaltarsi. Il gruppo è giovane e deve imparare fin da subito a mantenere il giusto equilibrio, essere, cioè, moderato: sia nelle vittorie che nelle sconfitte".

"Siamo stati – afferma Ingenito – costanti per tutta la durata della gara, senza cali di concentrazione, ma sempre sul pezzo. Chiaramente in un 5 a 0 ci sono tante cose buone, tanti ragazzi giovani e molto validi si sono messi in mostra; c’è solo da sorridere, ma, ripeto, non dobbiamo esaltarci e tornare fin da subito a lavorare duro sul campo, per essere pronti al prossimo impegno".

Ed il prossimo match del Ghivi è in trasferta, la prima di questo torneo, sul difficile terreno degli umbri dello Sporting Trestina, domenica, alle ore 15: ma, questa, è un’altra storia. Ora i colchoneros hanno tutto il tempo per godersi il momento: sarà, poi, il rettangolo verde a dire se si è trattato solo della domenica perfetta o se il Ghivi è stato veramente ben costruito e troverà la giusta continuità per fare un altro bel campionato.

Flavio Berlingacci