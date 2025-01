Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo di misura. Successo a Tavarnelle

San Donato Tavarnelle

Ghiviborgo

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Leoni; Pecchia (57’ Manfredi), Croce, Cellai, Bruni (58’ Maffei); Dema (77’ Calonaci), Falconi (83’ Seghi), Purro; Senesi, Gubellini, Doratiotto (68’ Menga). All.: Bonuccelli.

GHIVIBORGO (4-3-3): Gambassi; Lopez, Bura, Conti, Giannini; Barbera, Campani, Vari (75’ Noccioli); Fisher, Nottoli (72’ Signorini), Gori (45’ Bifini). All.: Bellazzini.

Arbitro: Monti di Como (Cucciniello e Bagnolesi).

Rete: 42’ Gori.

Note: angoli 3-7; espulso: 89’ Purro; ammoniti: Pecchia, Campani, Bonuccelli (all.), Dema, Doriatotto, Signorini.

TAVARNELLE - Basta un gol al Ghiviborgo per avere ragione di un San Donato Tavarnelle fin troppo evanescente, specialmente nella ripresa. E pensare che, al 1’, si era fatto subito sotto il San Donato Tavarnelle. Gubellini raccoglie palla, subentra Doriatotto che scivola al momento del tiro. Al 18’ si fa vivo il Ghiviborgo: Vari, in spaccata, prova a raccogliere un traversone proprio sotto porta, ma, prima, viene contrastato da Cellai; poi Leoni para a terra. Al 20’ Vari scatta in avanti, Leoni esce con le mani al limite dell’area, ma per il Ghiviborgo sarebbe intervenuto fuori. Un minuto dopo va Fischer alla conclusione, libera la difesa.

Gli ospiti giocano e sono insidiosi; di rimessa i chiantigiani provano a controllare a centrocampo. Al 27’ la gara viene sospesa per 5’ a causa di un malore che accusa il primo assistente Diletta Cucciniello di Arezzo. Arriverà alla fine del primo tempo; poi la ripresa sarà giocata con gli assistenti di parte.

La pressione del Ghiviborgo si concretizza al 42’. Complice anche una parata non perfetta di Leoni, Gori insacca di testa sul secondo palo un cross dalla destra di Campani. Che, al 46’, prova il tiro: ma la staffilata finisce fuori di un soffio. Quindi, al 51’, in pieno recupero, è la volta di Barbera a far sibilare il pallone dalle parti di Leoni.

Il secondo tempo inizia con 20’ di ritardo per il cambio degli assistente con due dirigenti (uno per società) con l’unico compito di segnalare quando andava fuori. Al 47’ Fischer va in gol, ma è annullato per fuorigioco. In campo ci sono soltanto i colchoneros: i chiantigiani sono confusi, subiscono, schiacciati nella loro trequarti e non riescono a reagire. Al 53’ Vari, su punizione, lambisce il palo; al 56’ coast to coast di Fisher che entra in area, ma calcia fuori. Al 60’ miracolo di Leoni che para in tuffo una punizione rasoterra magistrale calciata dal limite sinistro dell’area da Vari. La prima azione di un bruttissimo secondo tempo fatto di passaggi sbagliati e palle perse del San Donato è al 63’, ma è vana. Poi, all’82’, Purro entra in area e calcia. Alto. Ma i padroni di casa sembrano essersi svegliati. All’86’ tiro a giro di Menga, la palla finisce sul palo; poi chiude la difesa. All’89’ Purro viene espulso per un fallo di reazione su Signorini, ammonito. Al 90’ il San Donato reclama un fallo di mano in area, ma l’arbitro concede la punizione al Ghiviborgo che vince la partita.

Andrea Settefonti