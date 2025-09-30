Serie "D» - Girone "E»: il punto. Maraia: "Tau, stop che ci può stare. Ora bisogna rialzarsi subito»

In una giornata in cui non ci sono state vittorie in trasferta, cade per la prima volta il Tau a Foligno, contro la squadra che detiene adesso il miglior attacco del girone. Una sconfitta nata nel primo tempo (con l’uno-due umbro in 12’ dal rigore al 23’ al raddoppio del 35’) e figlia dei molti infortuni.

Maraia ha dovuto infatti rinunciare a Barsotti, Pietro Carcani (dazio pesante pagato nel match vinto contro il Prato), Viano, infortunatosi contro il Ghiviborgo e il lungodegente Bachini. Il tecnico ex Pontedera e Lucchese ha scelto di partire con una coppia di attacco inedita, formata da Omorugieva e Tordiglione, con Tommaso Carcani in panchina che non è entrato nemmeno a gara in corso.

Una battuta di arresto che fa scivolare Meucci e compagni al terzo posto in affollata compagnia. In settimana si era parlato della difficoltà che avrebbe presentato questa sfida, contro un Foligno che ha mantenuto il nucleo principale della squadra che anche nella passata stagione aveva ben figurato nel campionato vinto dal Livorno.

"Quando si perde la prima partita è sempre triste, ma, pur nell’amarezza, bisogna anche considerare le difficoltà che abbiamo incontrato, con tante defezioni – spiega a fine gara Ivan Maraia – . Ci può stare una battuta d’arresto, soprattutto quando arriva a Foligno, sul campo di una squadra attrezzata e competitiva. La classifica è ancora buona, consideriamo il calendario che abbiamo avuto, con Siena, il derby con il Ghiviborgo e Foligno fuori, Prato in casa. Proveremo a rialzarci".

Il Tau lo dovrà fare domenica prossima, in casa contro il San Donato Tavarnelle, unica imbattuta in tutto il raggruppamento. La settimana successiva sarà ancora con tre partite, visto che l’8 ottobre gli amaranto saranno impegnati in Coppa Italia contro la Pistoiese.

Massimo Stefanini