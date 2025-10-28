Serie "D» - Girone "E»: il punto. Ingenito: "Peccato. Ma il Ghivi cresce»

Ci ha messo un po’ Corrado Ingenito, nel post-partita, a smaltire la delusione per la mancata vittoria contro il Siena dell’ "ex" Bellazzini, per, poi, analizzare la prova con una certa soddisfazione, pur con il rammarico di non aver conquistato tre punti. Rimane, però, la bella prestazione, soprattutto a livello difensivo, per aver concesso praticamente nulla (o quasi) al blasonato avversario.

"Dispiace, ma il campo ha detto questo – ammette l’allenatore del Ghivi – ed il verdetto non si discute. Chiaramente, dopo il vantaggio ed aver gestito molto bene la reazione del Siena, ci hanno raggiunto proprio all’ultimo istante, ma questo è il calcio. I ragazzi hanno fornito una prova molto positiva sotto molti aspetti, giocando pure una partita diversa rispetto ad altre occasioni, molto attenta a livello tattico, con una difesa senza affanni, ben chiusi, per poi ripartire in contropiede".

"Se devo trovare un neo – osserva il trainer – , è il fatto che dovevamo essere più bravi quando riconquistavamo palla, fraseggiando meglio per farli stancare ed essere più concreti in ripartenza. Qui dobbiamo, senza dubbio, migliorare, ma fa parte del processo di crescita. Soddisfatto della squadra? Certo, questo è indubbio. La prestazione è frutto del gran lavoro svolto dai ragazzi e dallo staff durante la settimana. Ci prendiamo il punto e andiamo avanti, cercando di migliorare di allenamento in allenamento, sapendo che ogni partita ha la sua storia e, anche se abbiamo messo in difficoltà il Siena, non dobbiamo mollare un centimetro, ma trasformare in energia positiva l’amarezza per non aver vinto e continuare a crescere già dalla prossima gara di Sansepolcro".

"Guardando il campionato – ha concluso la sua analisi Ingenito – direi che si sta creando una frattura in classifica, una divisione non ancora netta, ma che sicuramente si accentuerà fra le squadre migliori (come Grosseto, Siena, Foligno, Seravezza, Tau) e le altre. Spero che il Ghiviborgo possa rimanere a lungo nella prima parte della classifica: vedremo di lavorarci, visto che questo è un gruppo che ne ha le possibilità".

Flavio Berlingacci