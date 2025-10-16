Serie "D» - girone "E»: il punto. Tau: un altro derby in emergenza

Seconda sconfitta consecutiva in trasferta, dove gli amaranto non segnano da 315’, dall’autorete che dette loro il successo a Siena. Poi più nessuna marcatura lontano dal "Comunale". Un Tau travolto a Grosseto, nel confronto al vertice, complice anche l’espulsione di Soumah che ha costretto la squadra oltre un tempo in inferiorità numerica. Nessun dramma,soltanto rialzarsi subito, in vista di un altro difficile match, domenica prossima, in casa, contro il Seravezza. E sarà un Tau molto incompleto: oltre agli infortunati storici (Viano, Bachini, Pietro Carcani e Barsotti, forse l’unico che potrebbe rientrare), ci sarà da fare i conti con il rosso a Soumah che sarà squalificato. Il modulo ad una punta, con Tommaso Carcani in avvio, ha retto fino oltre la mezz’ora. Tutto si è deciso alla fine del primo tempo. Nel calcio contano anche gli episodi e se questi girano male contro una corazzata come quella maremmana diventa difficile uscirne. Adesso serve il vecchio cuore amaranto per rialzarsi subito, sia pure nell’insidioso derby con il Seravezza.

Mas. Stef.