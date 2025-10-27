Serie "D" - Girone "E". Ghiviborgo, pari beffardo

GHIVIBORGO 1 SIENA 1

GHIVIBORGO (4-2-3-1): Butano; Baldacci, Del Dotto, Vecchi, Ceccanti (78’ Arcuri); Signorini, Cannarsa (51’ Musatti); Boiga, Citarella (85’ Ferrarese), Fischer (70’ Mion); Mariotti. (A disp.: Laoluna, Lista, Brisciani, Quochi, Thioune). All.: Ingenito.

SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Vlahovic (59’ Masini), Barbera (66’ Rossi); Ciofi, Lucas (54’ Menghi), Lipari (70’ Nardi), Loconte (66’ Vari); Noccioli. (A disp.: Di Vincenzo, Lapadatovic, Bellavigna, Tosini). All.: Bellazzini.

Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabbia (assistenti: Elsino di Ostia Lido e Scarangella di Cassino).

Reti: 32’ Citarella, 97’ Signorini (aut.).

GHIVIZZANO - Beffardo pareggio per il Ghiviborgo che accarezza a lungo il sogno di battere la capolista dell’"ex" Bellazzini. Gioca una gara di sostanza e attenzione tattica, ma viene raggiunto al 7’ di recupero su autorete. Rimane l’ottima prestazione a mitigare la grande amarezza per la vittoria sfumata sul filo di lana, al termine, in verità, di una partita brutta, noiosa e povera di emozioni, con i due portieri praticamente inoperosi.

Le squadre entrano in campo accompagnate dai bimbi della Scuola calcio. Llunga fase di studio e nessun tiro in porta fino al 32’, quando va in scena l’episodio che indirizza la sfida: classica costruzione dal basso dei bianconeri di Bellazzini, clamoroso errore in appoggio del portiere Michielan che regala a Citarella la comoda palla del vantaggio colchonero. Buona ma poco efficace la reazione del Siena.

Nella ripresa tutti si attendono l’arrembaggio della blasonata compagine bianconera che tarda ad arrivare ed il Ghivi si difende con ordine e senza affanni. Girandola di sostituzioni da ambo le parti, soprattutto fra gli ospiti che, nel finale, accentuano la pressione, senza, però, mai tirare in porta, ad eccezione di un insidioso cross di Vari al 38’, con Mion che libera di testa. In precedenza Mariotti, su assistenza dell’ottimo Baldacci, si era reso pericoloso su azione d’angolo. L’undici di Ingenito si chiude bene, riparte in contropiede e sfiora il raddoppio al 6’ minuto di recupero con Boiga, ma il portiere blocca il diagonale dell’attaccante.

All’ultimo assalto, però, il Siena acciuffa il pari: cross dalla sinistra dell’"ex" Noccioli, Signorini tocca di testa e alza la traiettoria della sfera che s’infila imparabile nel sette alla sinistra di Butano. Un colpo al cuore per il Ghivi, un sospiro di sollievo per un Siena molto deludente che porta a casa un punto d’oro.

Flavio Berlingacci