Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo al riscatto. Via Russo, ecco Sartini

Seconda trasferta consecutiva per il Ghiviborgo che, dopo la sconfitta di Siena, viaggia alla volta di Orvieto: una gara difficile, al cospetto di un avversario tosto e terribilmente scorbutico, soprattutto quando gioca fra le mura amiche. Teatro della sfida lo stadio "Nuzi", dove l’Orvietana dà tradizionalmente il meglio, reduce dal blitz compiuto domenica scorsa a Montevarchi che le ha permesso di salire a quota 30, a -4 proprio dai colchoneros. Tutto questo tanto per capire le caratteristiche della compagini umbra che fu capace di espugnare Ghivizzano nel match di andata. C’è, dunque, anche una sconfitta da "vendicare" per i ragazzi di Bellazzini, che si sono ben preparati in settimana.

Quasi tutti a disposizione, ad eccezione del difensore Conti che, diffidato, è incappato a Siena nella quinta ammonizione. Alla sua assenza si contrappone, però, il rientro dell’altro centrale Lopez Petruzzi, che ha scontato una giornata di squalifica. Nel frattempo proprio in questo reparto (dove è stato recuperato appieno Bassano) Russo ha rescisso e andrà all’llva Maddalenam in Sardegna (serie "D" girone "G"); mentre è arrivato Sartini, difensore centrale, classe 2004 (ex Vis Pesaro).

I dubbi maggiori sullo schieramento per Orvieto riguardano una "quota", sull’ esterno di difesa o a centrocampo, dalla quale vertono sovente le scelte di Bellazzini: molto dipende dalle caratteristiche dell’antagonista e dalle esigenze del confronto. Confermato, come sempre, il modulo "3-2-4-1", per questa probabile formazione: Bonifacio (2006) o Gambassi (2006) fra i pali; linea difensiva composta da: Bura (2004), Lopez Petruzzi e Bassano; Campani o Simonetta (2006) e Barbera (2004) in mediana; Bonafede (2005) o Giannini esterno basso a destra; capitan Nottoli e Noccioli o Fischer (2005) sulla tre-quarti; Vari esterno alto a sinistra, Gori centravanti. Diverse le parentesi, dunque, ma non potrebbe essere altrimenti, visto che le alternative non mancano. Si gioca alle ore 14.30; il Ghiviborgo cerca un pronto riscatto, dopo le ultime due battute d’arresto.

Flavio Berlingacci