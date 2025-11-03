Serie "D" - Girone "E": derby agli amaranto. Il Tau cala in contemporanea tris e poker

TAU ALTOPASCIO3Aquila MONTEVARCHI0

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah (1’ st Nunziati), Chiti, Meucci, Carli (44’ st Bagnoli), Nistri, Del Gronchio, Iezzi, Nottoli (27’ st Manetti), Omorugieva (18’ st Tordiglione), T. Carcani (31’ st Mocanu). All.: Maraia.

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Bassano, Coly, Siniega (16’ st Bigazzi), Casagni (16’ st Rosini), Cecconi, Nannini, Galeota (34’ st Lovari), Simoni (11’ st Tommasini), Boncompagni, Mencagli (31’ st Bocci). All.: Marmorini.

Arbitro: Iudicone di Formia.

Reti: 44’ pt Chiti, 4’ st Carcani (rigore), 6’ st Nottoli.

Note: ammoniti Soumah, Coly, Galeota, Tordiglione; spettatori: 400 circa, con rappresentanza ospite.

ALTOPASCIO - Tra la fine del primo tempo e l’avvio del secondo tre stoccate decisive per il Tau che supera il Montevarchi, firma il quarto successo casalingo su cinque e si consolida al terzo posto, sia pure in coabitazione, comunque in fascia play-off.

Dopo il blitz esterno contro il Trestina, serviva la conferma ed è arrivata. La sensazione è che questa squadra abbia pazienza e vada oltre le difficoltà, trough the barricades, cantavano gli Spandau.

Oltre a Viano, Barsotti, Bachini, Pietro Carcani (dovrebbe rientrare in gruppo in settimana), è arrivata l’ennesima tegola all’ultimo momento. Anche Lombardo starà fermo un mese; mentre Bouah, partito dalla panchina, dovrebbe recuperare a breve.

Maraia conferma Omorugieva come partner offensivo di Tommaso Carcani, il grande "ex" della sfida. Tutto ciò nonostante Tordiglione fosse stato il match-winner di Città di Castello. I giovani amaranto, per l’occasione in completo bianco, stanno crescendo, prova di personalità e di spessore di Del Gronchio e Nistri. Insomma, la meglio gioventù. Nel finale è entrato anche Mocanu, 17 anni.

La gara. Primo tempo senza troppe emozioni in avvio. I valdarnesi, arrivati con la seconda peggior difesa, tengono bene. Carli ha un chance al 26’, ma Giusti spedisce in corner. Un paio di conclusioni di Boncompagni per i rossoblu ospiti. Al 44’ il derby si sblocca: angolo e stacco imperioso di testa di Chiti che sigla il vantaggio altopascese.

Nella ripresa bastano 6’ per chiudere i giochi. Al 4’ contatto tra Siniega e Carli che il direttore di gara punisce con il penalty. Trasforma l’"ex" Tommaso Carcani. Trascorrono 120 secondi e, a coronamento di una bella manovra corale, arriva il tris con assist di Omorugieva per Nottoli che indovina la conclusione chirurgica. Game over. L’Aquila ci prova, ma non riesce a riaprire la sfida. Domenica, per il Tau, difficile trasferta ad Orvieto.

Massimo Stefanini