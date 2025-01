Serie "D» - Girone "E». Ghivi-Montevarchi. Un derby insidioso

Con il morale alto e la consapevolezza di poter dare il giusto seguito alle ultime tre vittorie consecutive che gli hanno permesso di salire nella parte alta della classifica a quota 34, il Ghiviborgo riceve, nel derby, l’Aquila Montevarchi, una nobile decaduta che stenta a decollare in un campionato finora anonimo e senza acuti. Durante le festività ha cambiato allenatore, con Rigucci al posto dell’"ex" Lelli e sta pure inserendo qualche volto nuovo in organico e nelle cui fila militano un paio di "ex": il difensore Vecchi e l’esterno Orlandi. I rossoblu valdarnesi sono reduci dalla sconfitta di misura con il Siena, subìta domenica scorsa al "Brilli-Peri": uno stop che li obbliga a cercare riscatto.

Anche per questo, oltre che per i valori tecnici, il Montevarchi è antagonista da prendere con le molle. Sarà vietato soprattutto sbagliare l’approccio, evitare errori banali e bisognerà concedere poco per non andare sotto ed in difficoltà come nel recente passato. Tutti a disposizione, salvo defezioni dell’ ultim’ora: il centrocampista Noccioli appare recuperato; bomber Gori (uscito anzitempo nella vittoriosa trasferta di Tavarnelle, dopo essere salito a 16 centri stagionali), sta bene ed è pronto; come gli ultimi tre nuovi arrivi dalla sessione di mercato invernale: l’esterno difensivo del 2005 Bonafede, l’esterno offensivo 2006 Coppola e, in particolare, l’attaccante esterno (o trequartista all’occorrenza) Larhrib Hamza, classe 2003, proveniente dalla Pistoiese (ex Corticella e Carpi), di cui si dice un gran bene (ultimo ingaggio in ordine di tempo) che, come gli altri, siederà inizialmente in panchina. Bellazzini è, infatti, intenzionato a confermare gran parte dello schieramento visto sette giorni fa. Il classico "3-2-4-1" così composto: Gambassi (2006) fra i pali; Conti, Lopez e Bura (2004) sulla linea difensiva; Campani (o Simonetta, 2006) e Barbera (2004) in mediana; Giannini esterno basso a destra, capitan Nottoli e Fischer (2005) o Noccioli sulla trequarti; Vari esterno alto a sinistra; Gori centravanti. Il via alle 14.30, in un "Elso e Rolando Bellandi" con prevista una buona cornice di pubblico.

Flavio Berlingacci